Shot опубликовал последние слова экипажа Ил-76, разбившегося под Иваново

Shot: перед крушением экипаж Ил-76 доложил о возгорании двигателя
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Ил-76 потерпел крушение через несколько минут после взлета Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области 12 марта перед катастрофой сообщил о возгорании четвертого двигателя. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источник.

«Последними словами экипажа Ил-76 стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы», — передает telegram-канал. По словам источника, именно поэтому судно не смогло приземлиться на аэродром, с которого вылетело. Самолет смог бы продолжить полет на оставшихся двигателях, если бы коммуникации не были повреждены, заявил собеседник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее стало известно о падении Ил-76 в Ивановской области, передает RT. В Минобороны России сообщили, что судно потерпело крушение при взлете. Также известно, что в результате катастрофы погибли 16 человек, сообщает «Ридус». Сейчас в Комиссии главного командования Воздушно-космических сил РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области 12 марта перед катастрофой сообщил о возгорании четвертого двигателя. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. «Последними словами экипажа Ил-76 стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы», — передает telegram-канал. По словам источника, именно поэтому судно не смогло приземлиться на аэродром, с которого вылетело. Самолет смог бы продолжить полет на оставшихся двигателях, если бы коммуникации не были повреждены, заявил собеседник. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее стало известно о падении Ил-76 в Ивановской области, передает RT. В Минобороны России сообщили, что судно потерпело крушение при взлете. Также известно, что в результате катастрофы погибли 16 человек, сообщает «Ридус». Сейчас в Комиссии главного командования Воздушно-космических сил РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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