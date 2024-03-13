Shot опубликовал последние слова экипажа Ил-76, разбившегося под Иваново

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области 12 марта перед катастрофой сообщил о возгорании четвертого двигателя. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источник.
«Последними словами экипажа Ил-76 стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы», — передает telegram-канал. По словам источника, именно поэтому судно не смогло приземлиться на аэродром, с которого вылетело. Самолет смог бы продолжить полет на оставшихся двигателях, если бы коммуникации не были повреждены, заявил собеседник.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее стало известно о падении Ил-76 в Ивановской области, передает RT. В Минобороны России сообщили, что судно потерпело крушение при взлете. Также известно, что в результате катастрофы погибли 16 человек, сообщает «Ридус». Сейчас в Комиссии главного командования Воздушно-космических сил РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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