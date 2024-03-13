Названо время, когда объявят победителей викторины в Челябинске в дни выборов

В Челябинске 15—17 марта разыграют три квартиры, 10 машин и 300 подарков

13 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Скоро жители Челябинска станут обладателями квартир, автомобилей и других ценных подарков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Итоги викторины, в ходе которой среди жителей Челябинска разыграют три квартиры, 10 машин и 300 ценных подарков, будут подводить утром и вечером 16, 17 и 19 марта. Организаторы назвали точное время прямых эфиров на ОТВ. «Обладатели подарков будут выбраны в прямом эфире телеканала ОТВ 15, 16 и 19 марта. Время трансляций: 16 марта с 10:30 до 12:30 и с 17.00-18:50; 17 марта с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30, 19 марта с 17:40 до 18:50. Нюанс, 17 марта вечернее время может быть скорректировано с учетом хоккейных матчей чемпионата плей-офф», — рассказали URA.RU в челябинской общественной организации «Наш город». Чтобы принять участие в викторине «Всей семьей — За Челябинск!», нужно будет ответить на три вопроса на специальном бланке, указать имя, фамилию и контактный телефон. Заполненную часть бланка передать волонтерами организации «Наш город». Они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00, рядом с местами голосования. Схожие викторины пройдут и в других городах и районах Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итоги викторины, в ходе которой среди жителей Челябинска разыграют три квартиры, 10 машин и 300 ценных подарков, будут подводить утром и вечером 16, 17 и 19 марта. Организаторы назвали точное время прямых эфиров на ОТВ. «Обладатели подарков будут выбраны в прямом эфире телеканала ОТВ 15, 16 и 19 марта. Время трансляций: 16 марта с 10:30 до 12:30 и с 17.00-18:50; 17 марта с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30, 19 марта с 17:40 до 18:50. Нюанс, 17 марта вечернее время может быть скорректировано с учетом хоккейных матчей чемпионата плей-офф», — рассказали URA.RU в челябинской общественной организации «Наш город». Чтобы принять участие в викторине «Всей семьей — За Челябинск!», нужно будет ответить на три вопроса на специальном бланке, указать имя, фамилию и контактный телефон. Заполненную часть бланка передать волонтерами организации «Наш город». Они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00, рядом с местами голосования. Схожие викторины пройдут и в других городах и районах Челябинской области.