Погибший на набережной Тюмени водитель был за рулем несколько минут

Водитель, который погиб в смертельном ДТП, вылетев на тюменскую набережную, арендовал авто в сервисе Cars7, но его аренда продлилась всего семь минут. Об этом стало известно журналистам.
«Представитель Cars7 подтвердил, что 13 марта в ДТП на набережной пострадала машина их сервиса. Данный пользователь ездил нечасто, но прилежно, хорошо водил и всегда делал фотографии. Но 13 марта снимков не было. Сама аренда была короткой — минут семь», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Как рассказали в компании, 26-летний водитель за короткий срок развил скорость до 100 км/ч. Как ранее писало URA.RU, мужчина погиб ночью 13 марта, не справившись с управлением и вылетев на набережную. Видео аварии запечатлели камеры. Новый CHANGAN, на котором передвигался погибший, принадлежит компании из Новосибирска.
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