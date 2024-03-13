Погибший на набережной Тюмени водитель был за рулем несколько минут

Погибший на тюменской набережной водитель арендовал авто в сервисе Cars7

13 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Погибший не в первый раз арендовал авто и был аккуратным водителем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водитель, который погиб в смертельном ДТП, вылетев на тюменскую набережную, арендовал авто в сервисе Cars7, но его аренда продлилась всего семь минут. Об этом стало известно журналистам. «Представитель Cars7 подтвердил, что 13 марта в ДТП на набережной пострадала машина их сервиса. Данный пользователь ездил нечасто, но прилежно, хорошо водил и всегда делал фотографии. Но 13 марта снимков не было. Сама аренда была короткой — минут семь», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу сервиса. Как рассказали в компании, 26-летний водитель за короткий срок развил скорость до 100 км/ч. Как ранее писало URA.RU, мужчина погиб ночью 13 марта, не справившись с управлением и вылетев на набережную. Видео аварии запечатлели камеры. Новый CHANGAN, на котором передвигался погибший, принадлежит компании из Новосибирска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель, который погиб в смертельном ДТП, вылетев на тюменскую набережную, арендовал авто в сервисе Cars7, но его аренда продлилась всего семь минут. Об этом стало известно журналистам. «Представитель Cars7 подтвердил, что 13 марта в ДТП на набережной пострадала машина их сервиса. Данный пользователь ездил нечасто, но прилежно, хорошо водил и всегда делал фотографии. Но 13 марта снимков не было. Сама аренда была короткой — минут семь», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу сервиса. Как рассказали в компании, 26-летний водитель за короткий срок развил скорость до 100 км/ч. Как ранее писало URA.RU, мужчина погиб ночью 13 марта, не справившись с управлением и вылетев на набережную. Видео аварии запечатлели камеры. Новый CHANGAN, на котором передвигался погибший, принадлежит компании из Новосибирска.