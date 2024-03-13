Погибший на набережной Тюмени водитель был за рулем несколько минут

Погибший на тюменской набережной водитель арендовал авто в сервисе Cars7
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария. Тюмень, дтп, авария
Погибший не в первый раз арендовал авто и был аккуратным водителем Фото:

Водитель, который погиб в смертельном ДТП, вылетев на тюменскую набережную, арендовал авто в сервисе Cars7, но его аренда продлилась всего семь минут. Об этом стало известно журналистам.

«Представитель Cars7 подтвердил, что 13 марта в ДТП на набережной пострадала машина их сервиса. Данный пользователь ездил нечасто, но прилежно, хорошо водил и всегда делал фотографии. Но 13 марта снимков не было. Сама аренда была короткой — минут семь», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Как рассказали в компании, 26-летний водитель за короткий срок развил скорость до 100 км/ч. Как ранее писало URA.RU, мужчина погиб ночью 13 марта, не справившись с управлением и вылетев на набережную. Видео аварии запечатлели камеры. Новый CHANGAN, на котором передвигался погибший, принадлежит компании из Новосибирска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель, который погиб в смертельном ДТП, вылетев на тюменскую набережную, арендовал авто в сервисе Cars7, но его аренда продлилась всего семь минут. Об этом стало известно журналистам. «Представитель Cars7 подтвердил, что 13 марта в ДТП на набережной пострадала машина их сервиса. Данный пользователь ездил нечасто, но прилежно, хорошо водил и всегда делал фотографии. Но 13 марта снимков не было. Сама аренда была короткой — минут семь», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу сервиса. Как рассказали в компании, 26-летний водитель за короткий срок развил скорость до 100 км/ч. Как ранее писало URA.RU, мужчина погиб ночью 13 марта, не справившись с управлением и вылетев на набережную. Видео аварии запечатлели камеры. Новый CHANGAN, на котором передвигался погибший, принадлежит компании из Новосибирска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...