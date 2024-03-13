В Болгарии удивились модифицированным российским Т-90 на СВО

BulgariaMilitary: российские Т-90 «Прорыв» имеют мощный двигатель
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Болгария удивилась мощному двигателю танка РФ Фото:
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Болгария удивилась обновленным российским танкам Т-90 «Прорыв», которые РФ использует на фронте спецоперации. Об этом сообщает BulgariaMilitary. Там отметили мощный двигатель и новую трансмиссию танка.

«На новых Т-90 отсутствует так называемая клеточная броня над башней танка. <…> Т-90 „Прорыв“ может похвастаться более мощным двигателем, обеспечивающим превосходное ускорение и маневренность по сравнению с Т-90», — передает издание. Кроме того, там отметили, что также у «Прорыва» есть обновленная ходовая часть и трансмиссия. Они еще больше улучшают характеристики боевой машины.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что танк Т-14 «Армата» в значительной степени превосходит характеристики нынешних моделей танков России. Однако его не могут использовать в зоне СВО из-за его высокой стоимости. Вместо этого ВС РФ приобретает танки Т-90.

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Болгария удивилась обновленным российским танкам Т-90 «Прорыв», которые РФ использует на фронте спецоперации. Об этом сообщает BulgariaMilitary. Там отметили мощный двигатель и новую трансмиссию танка. «На новых Т-90 отсутствует так называемая клеточная броня над башней танка. <…> Т-90 „Прорыв“ может похвастаться более мощным двигателем, обеспечивающим превосходное ускорение и маневренность по сравнению с Т-90», — передает издание. Кроме того, там отметили, что также у «Прорыва» есть обновленная ходовая часть и трансмиссия. Они еще больше улучшают характеристики боевой машины. Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что танк Т-14 «Армата» в значительной степени превосходит характеристики нынешних моделей танков России. Однако его не могут использовать в зоне СВО из-за его высокой стоимости. Вместо этого ВС РФ приобретает танки Т-90.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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