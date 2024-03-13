Тюменцам в масленичную неделю предлагают съесть блины за 6 тысяч рублей

13 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В блюдо входит три блина с порцией черной икры Фото: Илья Московец © URA.RU В меню тюменского ресторана на Масленицу появились блины с черной икрой. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, стоимость блюда составляет более 6 тысяч рублей. «Мы подаем в качестве закуски 50 граммов черной икры, она обязательно идет с тремя блинами. Стоимость этого блюда в нашем ресторане составляет 6 160 рублей», — сообщила URA.RU администратор тюменского ресторана. После масленичной недели блины с икрой останутся в меню ресторана, но будут стоить дороже. Ранее URA.RU писало, что традиционное выпекание гигантского масленичного блина в Ялуторовске (Тюменская область) перенесли на лето. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В меню тюменского ресторана на Масленицу появились блины с черной икрой. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, стоимость блюда составляет более 6 тысяч рублей. «Мы подаем в качестве закуски 50 граммов черной икры, она обязательно идет с тремя блинами. Стоимость этого блюда в нашем ресторане составляет 6 160 рублей», — сообщила URA.RU администратор тюменского ресторана. После масленичной недели блины с икрой останутся в меню ресторана, но будут стоить дороже. Ранее URA.RU писало, что традиционное выпекание гигантского масленичного блина в Ялуторовске (Тюменская область) перенесли на лето.