Тюменцам в масленичную неделю предлагают съесть блины за 6 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг «Сима-ленд». Екатеринбург, блины, черная икра, масленица, угощение
В блюдо входит три блина с порцией черной икры Фото:

В меню тюменского ресторана на Масленицу появились блины с черной икрой. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, стоимость блюда составляет более 6 тысяч рублей.

«Мы подаем в качестве закуски 50 граммов черной икры, она обязательно идет с тремя блинами. Стоимость этого блюда в нашем ресторане составляет 6 160 рублей», — сообщила URA.RU администратор тюменского ресторана.

После масленичной недели блины с икрой останутся в меню ресторана, но будут стоить дороже. Ранее URA.RU писало, что традиционное выпекание гигантского масленичного блина в Ялуторовске (Тюменская область) перенесли на лето.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В меню тюменского ресторана на Масленицу появились блины с черной икрой. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, стоимость блюда составляет более 6 тысяч рублей. «Мы подаем в качестве закуски 50 граммов черной икры, она обязательно идет с тремя блинами. Стоимость этого блюда в нашем ресторане составляет 6 160 рублей», — сообщила URA.RU администратор тюменского ресторана. После масленичной недели блины с икрой останутся в меню ресторана, но будут стоить дороже. Ранее URA.RU писало, что традиционное выпекание гигантского масленичного блина в Ялуторовске (Тюменская область) перенесли на лето.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...