В Екатеринбурге на ремонт девяти дорог потратят миллиард рублей

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Подготовка к перекрытию улицы Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, разнорабочие, дорожное строительство, перекрытие дороги, ремонт дороги, дорожники
Дорожники приступят к работам во второй декаде мая Фото:

В Екатеринбурге во второй декаде мая приступят к ремонту девяти участков автомобильных дорог общей площадью 203,9 тысячи квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В список дорог, которые отремонтируют, вошли: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева», — сказано в сообщении. Также работы пройдут на улице Крестинского, от дома №53 до Академика Шварца; на улице Зенитчиков, от Братской до Палисадной; улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева; проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале высоко оценил дорожные ремонты в Екатеринбурге. Он также похвалил строительство важного для железнодорожной отрасли завода на территории Свердловской области.

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В Екатеринбурге во второй декаде мая приступят к ремонту девяти участков автомобильных дорог общей площадью 203,9 тысячи квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. «В список дорог, которые отремонтируют, вошли: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева», — сказано в сообщении. Также работы пройдут на улице Крестинского, от дома №53 до Академика Шварца; на улице Зенитчиков, от Братской до Палисадной; улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева; проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале высоко оценил дорожные ремонты в Екатеринбурге. Он также похвалил строительство важного для железнодорожной отрасли завода на территории Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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