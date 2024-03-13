В Екатеринбурге на ремонт девяти дорог потратят миллиард рублей

13 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Дорожники приступят к работам во второй декаде мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во второй декаде мая приступят к ремонту девяти участков автомобильных дорог общей площадью 203,9 тысячи квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. «В список дорог, которые отремонтируют, вошли: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева», — сказано в сообщении. Также работы пройдут на улице Крестинского, от дома №53 до Академика Шварца; на улице Зенитчиков, от Братской до Палисадной; улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева; проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале высоко оценил дорожные ремонты в Екатеринбурге. Он также похвалил строительство важного для железнодорожной отрасли завода на территории Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во второй декаде мая приступят к ремонту девяти участков автомобильных дорог общей площадью 203,9 тысячи квадратных метров. На это будет выделен миллиард рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. «В список дорог, которые отремонтируют, вошли: улица Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса; улица Крауля, от Токарей до Викулова; улица Малышева, от Московской до Добролюбова; улица Студенческая, от Первомайской до Малышева; улица Восточная, от Малышева до Куйбышева», — сказано в сообщении. Также работы пройдут на улице Крестинского, от дома №53 до Академика Шварца; на улице Зенитчиков, от Братской до Палисадной; улица 8 Марта, от Радищева до Куйбышева; проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале высоко оценил дорожные ремонты в Екатеринбурге. Он также похвалил строительство важного для железнодорожной отрасли завода на территории Свердловской области.