Главком ВСУ опасается прорыва армии России на шести направлениях

Главком ВСУ Сырский предупредил об угрозе продвижения российских войск
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Армия России наступает на шести направлениях в зоне СВО, заявил Александр Сырский Фото:
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил опасения насчет активизации российских войск. Он признал риск прорыва ВС РФ на некоторых участках фронта, а также заявил, что российские войска наступают на шести направлениях.

«Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале.

По словам Сырского, позиции на самых беспокоящих его участках были укреплены, однако он все равно назвал обстановку на фронте сложной. Также он заявил, что армия РФ наступает на шести направлениях.

Ранее в СМИ начали писать, что Россия начала активное наступление по всей линии фронта, пишет RT. Также в британской разведке заявили, что украинская сторона полностью перешла в оборону.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил опасения насчет активизации российских войск. Он признал риск прорыва ВС РФ на некоторых участках фронта, а также заявил, что российские войска наступают на шести направлениях. «Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. По словам Сырского, позиции на самых беспокоящих его участках были укреплены, однако он все равно назвал обстановку на фронте сложной. Также он заявил, что армия РФ наступает на шести направлениях. Ранее в СМИ начали писать, что Россия начала активное наступление по всей линии фронта, пишет RT. Также в британской разведке заявили, что украинская сторона полностью перешла в оборону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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