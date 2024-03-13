В мире Украина Главком ВСУ опасается прорыва армии России на шести направлениях Главком ВСУ Сырский предупредил об угрозе продвижения российских войск 13 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 + Армия России наступает на шести направлениях в зоне СВО, заявил Александр Сырский Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил опасения насчет активизации российских войск. Он признал риск прорыва ВС РФ на некоторых участках фронта, а также заявил, что российские войска наступают на шести направлениях. «Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. По словам Сырского, позиции на самых беспокоящих его участках были укреплены, однако он все равно назвал обстановку на фронте сложной. Также он заявил, что армия РФ наступает на шести направлениях. Ранее в СМИ начали писать, что Россия начала активное наступление по всей линии фронта, пишет RT. Также в британской разведке заявили, что украинская сторона полностью перешла в оборону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил опасения насчет активизации российских войск. Он признал риск прорыва ВС РФ на некоторых участках фронта, а также заявил, что российские войска наступают на шести направлениях. «Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале. По словам Сырского, позиции на самых беспокоящих его участках были укреплены, однако он все равно назвал обстановку на фронте сложной. Также он заявил, что армия РФ наступает на шести направлениях. Ранее в СМИ начали писать, что Россия начала активное наступление по всей линии фронта, пишет RT. Также в британской разведке заявили, что украинская сторона полностью перешла в оборону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям