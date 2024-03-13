Главком ВСУ опасается прорыва армии России на шести направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил опасения насчет активизации российских войск. Он признал риск прорыва ВС РФ на некоторых участках фронта, а также заявил, что российские войска наступают на шести направлениях.
«Сегодняшний день начал с перемещения в район операции по направлению активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Александр Сырский в своем telegram-канале.
По словам Сырского, позиции на самых беспокоящих его участках были укреплены, однако он все равно назвал обстановку на фронте сложной. Также он заявил, что армия РФ наступает на шести направлениях.
Ранее в СМИ начали писать, что Россия начала активное наступление по всей линии фронта, пишет RT. Также в британской разведке заявили, что украинская сторона полностью перешла в оборону.
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