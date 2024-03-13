Стали известны новые подробности о суде над гражданином США, родившемся в Пермском крае

Гражданина США, родившегося в Пермском крае, будут судить 20 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Роберта Вудленда обвиняют в сбыте наркотиков Фото:

Гражданина США Роберта Вудленда, который родился в Березниках (Пермский край), будут судить в Москве 20 марта 2024 года. Мужчину обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере.

«В Москве начнут судить 32-летнего Роберта Вудлэнда, который родился в Пермском крае. Судебное заседание по делу о наркотиках назначено на 20 марта. Мужчина приобрел 4,5 грамма наркотического вещества (мефедрона), которые планировал распространить через закладки», — сообщает Properm.

Мужчину обвиняют не только в сбыте наркотиков, но и в том, что он совершил это преступление в составе организованной группы. Ранее стало известно, что Роберта Вудленда задержали в Москве 6 января и поместили под стражу на два месяца. Мужчина родился в Березниках в 90-х годах, но его выкупила и усыновили американская семья. В 2020 году Роберт решил найти свою биологическую мать и встретился с ней на программе «Пусть говорят». Затем он приезжал к ней в гости село Касиб и переехал жить в Москву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданина США Роберта Вудленда, который родился в Березниках (Пермский край), будут судить в Москве 20 марта 2024 года. Мужчину обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере. «В Москве начнут судить 32-летнего Роберта Вудлэнда, который родился в Пермском крае. Судебное заседание по делу о наркотиках назначено на 20 марта. Мужчина приобрел 4,5 грамма наркотического вещества (мефедрона), которые планировал распространить через закладки», — сообщает Properm. Мужчину обвиняют не только в сбыте наркотиков, но и в том, что он совершил это преступление в составе организованной группы. Ранее стало известно, что Роберта Вудленда задержали в Москве 6 января и поместили под стражу на два месяца. Мужчина родился в Березниках в 90-х годах, но его выкупила и усыновили американская семья. В 2020 году Роберт решил найти свою биологическую мать и встретился с ней на программе «Пусть говорят». Затем он приезжал к ней в гости село Касиб и переехал жить в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...