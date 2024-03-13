Стали известны новые подробности о суде над гражданином США, родившемся в Пермском крае

Гражданина США, родившегося в Пермском крае, будут судить 20 марта

13 марта 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Роберта Вудленда обвиняют в сбыте наркотиков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Гражданина США Роберта Вудленда, который родился в Березниках (Пермский край), будут судить в Москве 20 марта 2024 года. Мужчину обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере. «В Москве начнут судить 32-летнего Роберта Вудлэнда, который родился в Пермском крае. Судебное заседание по делу о наркотиках назначено на 20 марта. Мужчина приобрел 4,5 грамма наркотического вещества (мефедрона), которые планировал распространить через закладки», — сообщает Properm. Мужчину обвиняют не только в сбыте наркотиков, но и в том, что он совершил это преступление в составе организованной группы. Ранее стало известно, что Роберта Вудленда задержали в Москве 6 января и поместили под стражу на два месяца. Мужчина родился в Березниках в 90-х годах, но его выкупила и усыновили американская семья. В 2020 году Роберт решил найти свою биологическую мать и встретился с ней на программе «Пусть говорят». Затем он приезжал к ней в гости село Касиб и переехал жить в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданина США Роберта Вудленда, который родился в Березниках (Пермский край), будут судить в Москве 20 марта 2024 года. Мужчину обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере. «В Москве начнут судить 32-летнего Роберта Вудлэнда, который родился в Пермском крае. Судебное заседание по делу о наркотиках назначено на 20 марта. Мужчина приобрел 4,5 грамма наркотического вещества (мефедрона), которые планировал распространить через закладки», — сообщает Properm. Мужчину обвиняют не только в сбыте наркотиков, но и в том, что он совершил это преступление в составе организованной группы. Ранее стало известно, что Роберта Вудленда задержали в Москве 6 января и поместили под стражу на два месяца. Мужчина родился в Березниках в 90-х годах, но его выкупила и усыновили американская семья. В 2020 году Роберт решил найти свою биологическую мать и встретился с ней на программе «Пусть говорят». Затем он приезжал к ней в гости село Касиб и переехал жить в Москву.