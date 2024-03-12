Семью тундровика — участника СВО из ЯНАО обеспечили чумом

13 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

В ЯНАО поддержали многодетную семью участника спецоперации Фото: Максим Егоров © URA.RU Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил семье участника СВО материалы для оборудования традиционного жилища коренных северян — чума. Политик сообщил о встрече в своих соцсетях, и рассказал об иных мерах поддержки для кочевого населения. «Вручил семье Михаила Салиндер, участника специальной военной операции, материалы: брезент, зимний нюк, печь для чума и сетематериалы. Михаил с прошлого года находится на передовой. С супругой Антониной воспитывают четверых детей. Пока наш земляк выполняет боевые задачи, мы находимся на связи с его родными и близкими, стараемся поддерживать и заботиться о его семье», — написал Сакал в своем telegram-канале. В 2023 году жителям Приуральского района, ведущим кочевой образ жизни, по словам Сакала, было оказано 4218 мер социальной поддержки. Среди них — выделение материалов для хозяйства, финансовая поддержка, и сертификаты на получение образования. URA.RU уже рассказывало о том, какие меры реализуются регионом в целях поддержки семей военнослужащих. Так, в феврале окружное правительство решило освободить родственников участников СВО от налогов на транспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил семье участника СВО материалы для оборудования традиционного жилища коренных северян — чума. Политик сообщил о встрече в своих соцсетях, и рассказал об иных мерах поддержки для кочевого населения. «Вручил семье Михаила Салиндер, участника специальной военной операции, материалы: брезент, зимний нюк, печь для чума и сетематериалы. Михаил с прошлого года находится на передовой. С супругой Антониной воспитывают четверых детей. Пока наш земляк выполняет боевые задачи, мы находимся на связи с его родными и близкими, стараемся поддерживать и заботиться о его семье», — написал Сакал в своем telegram-канале. В 2023 году жителям Приуральского района, ведущим кочевой образ жизни, по словам Сакала, было оказано 4218 мер социальной поддержки. Среди них — выделение материалов для хозяйства, финансовая поддержка, и сертификаты на получение образования. URA.RU уже рассказывало о том, какие меры реализуются регионом в целях поддержки семей военнослужащих. Так, в феврале окружное правительство решило освободить родственников участников СВО от налогов на транспорт.