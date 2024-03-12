12 марта 2024

Семью тундровика — участника СВО из ЯНАО обеспечили чумом

© Служба новостей «URA.RU»
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Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, стойбище, север, надым, янао, арктика, нарты, ямал, кмнс
В ЯНАО поддержали многодетную семью участника спецоперации Фото:

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил семье участника СВО материалы для оборудования традиционного жилища коренных северян — чума. Политик сообщил о встрече в своих соцсетях, и рассказал об иных мерах поддержки для кочевого населения.

«Вручил семье Михаила Салиндер, участника специальной военной операции, материалы: брезент, зимний нюк, печь для чума и сетематериалы. Михаил с прошлого года находится на передовой. С супругой Антониной воспитывают четверых детей. Пока наш земляк выполняет боевые задачи, мы находимся на связи с его родными и близкими, стараемся поддерживать и заботиться о его семье», — написал Сакал в своем telegram-канале.

В 2023 году жителям Приуральского района, ведущим кочевой образ жизни, по словам Сакала, было оказано 4218 мер социальной поддержки. Среди них — выделение материалов для хозяйства, финансовая поддержка, и сертификаты на получение образования.

URA.RU уже рассказывало о том, какие меры реализуются регионом в целях поддержки семей военнослужащих. Так, в феврале окружное правительство решило освободить родственников участников СВО от налогов на транспорт.

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Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал вручил семье участника СВО материалы для оборудования традиционного жилища коренных северян — чума. Политик сообщил о встрече в своих соцсетях, и рассказал об иных мерах поддержки для кочевого населения. «Вручил семье Михаила Салиндер, участника специальной военной операции, материалы: брезент, зимний нюк, печь для чума и сетематериалы. Михаил с прошлого года находится на передовой. С супругой Антониной воспитывают четверых детей. Пока наш земляк выполняет боевые задачи, мы находимся на связи с его родными и близкими, стараемся поддерживать и заботиться о его семье», — написал Сакал в своем telegram-канале. В 2023 году жителям Приуральского района, ведущим кочевой образ жизни, по словам Сакала, было оказано 4218 мер социальной поддержки. Среди них — выделение материалов для хозяйства, финансовая поддержка, и сертификаты на получение образования. URA.RU уже рассказывало о том, какие меры реализуются регионом в целях поддержки семей военнослужащих. Так, в феврале окружное правительство решило освободить родственников участников СВО от налогов на транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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