Главного российского «вора в законе» выпустят на свободу

112: суд одобрил прошение Шакро Молодого об УДО

13 марта 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Шакро Молодого готовы выпустить из тюрьмы по УДО, пишет «112» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета Захария Калашова, также известного, как Шакро Молодой. Он стал главой преступного мира России после смерти другого криминального авторитета по прозвищу Дед Хасан (настоящее имя Аслан Усоян). Причиной решения суда стало плохое состояние здоровья 70-летнего криминального авторитета, пишет telegram-канал «112». «Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении авторитета. Главная причина — плохое состояние здоровья 70-летнего Захария Калашова, короля российского преступного мира», — передает telegram-канал. Шакро Молодой стал королем преступного мира в РФ после того, как в 2013 году был убит главный вор в законе по прозвищу Дед Хасан. Калашов был приговорен к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство денег у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Свой срок он получил в 2018 году. Свою вину обвиняемый не признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета Захария Калашова, также известного, как Шакро Молодой. Он стал главой преступного мира России после смерти другого криминального авторитета по прозвищу Дед Хасан (настоящее имя Аслан Усоян). Причиной решения суда стало плохое состояние здоровья 70-летнего криминального авторитета, пишет telegram-канал «112». «Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении авторитета. Главная причина — плохое состояние здоровья 70-летнего Захария Калашова, короля российского преступного мира», — передает telegram-канал. Шакро Молодой стал королем преступного мира в РФ после того, как в 2013 году был убит главный вор в законе по прозвищу Дед Хасан. Калашов был приговорен к девяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство денег у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Свой срок он получил в 2018 году. Свою вину обвиняемый не признал.