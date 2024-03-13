Зарплаты бюджетников в пермской глубинке за полтора года выросли на 1500 рублей

В Юрлинском муниципальном округе Пермского края власти повысили оклады работникам учреждений культуры. По сравнению с 2022 годом, они будут получать на 1500 рублей больше. Это следует из постановления, опубликованного на официальном сайте администрации округа.
«Финансирование расходов на увеличение оплаты труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного бюджетом Юрлинского муниципального округа Пермского края», — поясняет администрация в указанном документе. Так, минимальный размер должностного оклада библиотекаря, методиста, культорганизатора, специалиста по работе с молодежью повышен до 11570 рублей (прежний размер оклада составлял 10070 рублей).
Оклад режиссера массовых представлений, балетмейстера, завотделом (сектором) библиотеки составил 12186 рублей (прежний размер оклада составлял 10600 рублей). На низкие зарплаты медиков ранее обращало внимание руководство профсоюза медработников Пермского края. В организации призывали губернатора Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию.
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