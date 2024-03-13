Житель Пермского края выиграл 27,5 млн рублей в лотерее

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Обладатель крупного выигрыша пока не обратился за ним в лотерейный центр Фото:

Житель Пермского края выиграл суперприз 27,5 миллиона рублей в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотереи «Столото».

«13 марта в ходе 11551-го тиража гослотереи «Спортлото «6 из 45» разыгран суперприз — 27 541 530 рублей. Удача улыбнулась участнику из Пермского края», — рассказали в пресс-службе. Счастливый обладатель выигрыша пока не обратился за ним в лотерейный центр.

По правилам лотереи «Спортлото «6 из 45», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Выигрышная комбинация формируется с помощью лототрона, работающего в автоматическом режиме.

В январе этого года удача улыбнулась еще одному прикамцу — ему удалось выиграть в лотерее 36 млн рублей. Обладатель выигрыша уже оформил свой приз. Кандидат физико-математических наук Пермского Политеха Елена Кротова отмечает, что шанс выиграть в лотерее есть, но он ничтожно мал. По ее мнению, применять математические подходы и пытаться рассчитать какие-либо алгоритмы, чтобы сорвать крупный куш, бессмысленно.

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Житель Пермского края выиграл суперприз 27,5 миллиона рублей в лотерее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотереи «Столото». «13 марта в ходе 11551-го тиража гослотереи «Спортлото «6 из 45» разыгран суперприз — 27 541 530 рублей. Удача улыбнулась участнику из Пермского края», — рассказали в пресс-службе. Счастливый обладатель выигрыша пока не обратился за ним в лотерейный центр. По правилам лотереи «Спортлото «6 из 45», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Выигрышная комбинация формируется с помощью лототрона, работающего в автоматическом режиме. В январе этого года удача улыбнулась еще одному прикамцу — ему удалось выиграть в лотерее 36 млн рублей. Обладатель выигрыша уже оформил свой приз. Кандидат физико-математических наук Пермского Политеха Елена Кротова отмечает, что шанс выиграть в лотерее есть, но он ничтожно мал. По ее мнению, применять математические подходы и пытаться рассчитать какие-либо алгоритмы, чтобы сорвать крупный куш, бессмысленно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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