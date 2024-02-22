Пермский математик рассчитала вероятность выигрыша в лотерею

Наука в выигрыше лотереи не поможет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шанс выиграть в лотерею есть, но он ничтожно мал. Применять математические подходы и пытаться рассчитать алгоритмы бесполезно. В этом уверена кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики Пермского Политеха (ПНИПУ) Елена Кротова. Вопрос лежит в области теории вероятностей, и с помощью науки лотерею не обыграть, рассказала она URA.RU.

«Никак. Это простой ответ, но правильный. В лотерее, казино — в любых азартных играх — предусмотрено, что кто создает лотерею, кто владеет казино, тот и выигрывает. Если человек покупает долгое время лотерейные билеты, то даже выиграв, в сумме он останется в минусе. Вы обыграете лотерею, если ваш капитал выше, чем у того, кто устраивает эту лотерею», — говорит Кротова.

Ученый отмечает, что вероятность крупного выигрыша есть. Но она ничтожно мала. «Вероятность выигрыша в лотерею выше, чем шанс у обезьяны написать „Войну и мир“, но ненамного. Сколько надо купить билетов, чтобы выиграть в лотерею? Очень много, желательно больше половины всего тиража», — подытожила Кротова.

Ранее URA.RU рассказывало, что по данным гослотереи, в 2024 году несколько пермяков смогли выиграть от одного до 36 млн рублей. Многие не верят, что победители реальны. URA.RU также рассказывало историю пермяка Владимира Минина, который потратил на популярные лотереи больше 18 млн рублей, но почти ничего не выиграл.