Наблюдатели из Казахстана будут следить за курганскими выборами

13 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Наблюдатели из Казахстана будут работать в Кургане и муниципалитетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан будут работать на выборах президента РФ в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. «В дни голосования на выборах президента Российской Федерации в Курганской области 15—17 марта будут работать международные наблюдатели — представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан. Они посетят ряд избирательных участков в муниципальных округах Курганской области и в областном центре», — указано в сообщении. На выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей. Также председатель областного избиркома Роман Скиндерев объяснял, что жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю, ходили ли они на выборы президента России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан будут работать на выборах президента РФ в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. «В дни голосования на выборах президента Российской Федерации в Курганской области 15—17 марта будут работать международные наблюдатели — представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан. Они посетят ряд избирательных участков в муниципальных округах Курганской области и в областном центре», — указано в сообщении. На выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей. Также председатель областного избиркома Роман Скиндерев объяснял, что жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю, ходили ли они на выборы президента России.