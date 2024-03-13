Наблюдатели из Казахстана будут следить за курганскими выборами

Представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан будут работать на выборах президента РФ в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома.
«В дни голосования на выборах президента Российской Федерации в Курганской области 15—17 марта будут работать международные наблюдатели — представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан. Они посетят ряд избирательных участков в муниципальных округах Курганской области и в областном центре», — указано в сообщении.
На выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей. Также председатель областного избиркома Роман Скиндерев объяснял, что жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю, ходили ли они на выборы президента России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.