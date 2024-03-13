Наблюдатели из Казахстана будут следить за курганскими выборами

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Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, топ, избирательный участок, голосование
Наблюдатели из Казахстана будут работать в Кургане и муниципалитетах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан будут работать на выборах президента РФ в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома.

«В дни голосования на выборах президента Российской Федерации в Курганской области 15—17 марта будут работать международные наблюдатели — представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан. Они посетят ряд избирательных участков в муниципальных округах Курганской области и в областном центре», — указано в сообщении.

На выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей. Также председатель областного избиркома Роман Скиндерев объяснял, что жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю, ходили ли они на выборы президента России.

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Представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан будут работать на выборах президента РФ в Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного избиркома. «В дни голосования на выборах президента Российской Федерации в Курганской области 15—17 марта будут работать международные наблюдатели — представители Миссии наблюдателей от СНГ из Республики Казахстан. Они посетят ряд избирательных участков в муниципальных округах Курганской области и в областном центре», — указано в сообщении. На выборах в регионе будут работать около трех тысяч наблюдателей. Также председатель областного избиркома Роман Скиндерев объяснял, что жители Курганской области, как и других регионов, не обязаны говорить работодателю, ходили ли они на выборы президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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