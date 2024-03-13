Глава РЖД раскрыл сроки строительства высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург

Все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. С таким заявлением выступил глава РЖД Олег Белозеров.
«В течение пяти лет планируется построить ветку из Москвы до Санкт-Петербурга. Затем уже начнутся работы по таким направлениям, как Москва — Адлер, Москва — Екатеринбург и Москва — Минск», — цитирует ЕАН Белозерова, отмечая, что он заверил об окончании работ к 2040 году. Трасса до столицы Урала обойдется в 4 млрд рублей.
Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована. На строительство ветки потребуется порядка 580 млрд рублей. В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении магистрали до Екатеринбурга.
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