Глава РЖД раскрыл сроки строительства высокоскоростной магистрали Москва — Екатеринбург

Высокоскоростную магистраль Москва — Екатеринбург хотят построить к 2040 году
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Трасса до Екатеринбурга обойдется в 4 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

Все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. С таким заявлением выступил глава РЖД Олег Белозеров.

«В течение пяти лет планируется построить ветку из Москвы до Санкт-Петербурга. Затем уже начнутся работы по таким направлениям, как Москва — Адлер, Москва — Екатеринбург и Москва — Минск», — цитирует ЕАН Белозерова, отмечая, что он заверил об окончании работ к 2040 году. Трасса до столицы Урала обойдется в 4 млрд рублей.

Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована. На строительство ветки потребуется порядка 580 млрд рублей. В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении магистрали до Екатеринбурга.

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Все проекты строительства высокоскоростных магистралей, куда также входит ветка из Москвы до Екатеринбурга, построят к 2040 году. С таким заявлением выступил глава РЖД Олег Белозеров. «В течение пяти лет планируется построить ветку из Москвы до Санкт-Петербурга. Затем уже начнутся работы по таким направлениям, как Москва — Адлер, Москва — Екатеринбург и Москва — Минск», — цитирует ЕАН Белозерова, отмечая, что он заверил об окончании работ к 2040 году. Трасса до столицы Урала обойдется в 4 млрд рублей. Основная схема ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласована. На строительство ветки потребуется порядка 580 млрд рублей. В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о продолжении магистрали до Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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