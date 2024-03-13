13 марта 2024

Курганские силовики провели обыски в отделении судебных приставов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, бумаги, дела, папки
Силовики провели проверку документов у курганских приставов Фото:

Сотрудники силовых структур провели обыски в Шадринском межрайонном отделении судебных приставов (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, приближенных к правоохранительным органам.

«В Шадринске у судебных приставов прошли обыски. Искали документы по фиктивной отработке наказания осужденными», — говорят источники.

По версии собеседников агентства, визит силовиков был связан с поиском информации по выданным фиктивным справкам. Граждане, которые должны были выполнить обязательные работы, якобы получили справки без фактической отработки. Источникам известно минимум о двух случаях выдачи недостоверных справок.

Редакция направила запросы в региональные управления службы судебных приставов и полиции. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели обыски в одной из больниц Кургана. После изъятия документов было возбуждено уголовное дело, главврач наркодиспансера была уволена.

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Сотрудники силовых структур провели обыски в Шадринском межрайонном отделении судебных приставов (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, приближенных к правоохранительным органам. «В Шадринске у судебных приставов прошли обыски. Искали документы по фиктивной отработке наказания осужденными», — говорят источники. По версии собеседников агентства, визит силовиков был связан с поиском информации по выданным фиктивным справкам. Граждане, которые должны были выполнить обязательные работы, якобы получили справки без фактической отработки. Источникам известно минимум о двух случаях выдачи недостоверных справок. Редакция направила запросы в региональные управления службы судебных приставов и полиции. На момент публикации ответ на них не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели обыски в одной из больниц Кургана. После изъятия документов было возбуждено уголовное дело, главврач наркодиспансера была уволена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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