Сотрудники силовых структур провели обыски в Шадринском межрайонном отделении судебных приставов (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, приближенных к правоохранительным органам.
«В Шадринске у судебных приставов прошли обыски. Искали документы по фиктивной отработке наказания осужденными», — говорят источники.
По версии собеседников агентства, визит силовиков был связан с поиском информации по выданным фиктивным справкам. Граждане, которые должны были выполнить обязательные работы, якобы получили справки без фактической отработки. Источникам известно минимум о двух случаях выдачи недостоверных справок.
Редакция направила запросы в региональные управления службы судебных приставов и полиции. На момент публикации ответ на них не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели обыски в одной из больниц Кургана. После изъятия документов было возбуждено уголовное дело, главврач наркодиспансера была уволена.
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