Курганские силовики провели обыски в отделении судебных приставов. Инсайд

14 марта 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Силовики провели проверку документов у курганских приставов Фото: Александр Константинов © URA.RU Сотрудники силовых структур провели обыски в Шадринском межрайонном отделении судебных приставов (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, приближенных к правоохранительным органам. «В Шадринске у судебных приставов прошли обыски. Искали документы по фиктивной отработке наказания осужденными», — говорят источники. По версии собеседников агентства, визит силовиков был связан с поиском информации по выданным фиктивным справкам. Граждане, которые должны были выполнить обязательные работы, якобы получили справки без фактической отработки. Источникам известно минимум о двух случаях выдачи недостоверных справок. Редакция направила запросы в региональные управления службы судебных приставов и полиции. На момент публикации ответ на них не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели обыски в одной из больниц Кургана. После изъятия документов было возбуждено уголовное дело, главврач наркодиспансера была уволена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники силовых структур провели обыски в Шадринском межрайонном отделении судебных приставов (Курганская область). Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, приближенных к правоохранительным органам. «В Шадринске у судебных приставов прошли обыски. Искали документы по фиктивной отработке наказания осужденными», — говорят источники. По версии собеседников агентства, визит силовиков был связан с поиском информации по выданным фиктивным справкам. Граждане, которые должны были выполнить обязательные работы, якобы получили справки без фактической отработки. Источникам известно минимум о двух случаях выдачи недостоверных справок. Редакция направила запросы в региональные управления службы судебных приставов и полиции. На момент публикации ответ на них не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что силовики провели обыски в одной из больниц Кургана. После изъятия документов было возбуждено уголовное дело, главврач наркодиспансера была уволена.