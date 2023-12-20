Экс-главрача курганской больницы обвинили в поборах с сотрудников и присвоении ноутбука

В Кургане СУ СК обвиняет экс-главрача Федотову в поборах и присвоении ноутбука

Следователи рассказали, в чем обвиняет экс-главврача больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи Кургана возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного врача курганского наркодиспансера Анны Федотовой. Женщину подозревают в присвоении служебного ноутбука, сборе денег с подчиненных и получении взятки. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

«Продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего главного врача одного из медицинских учреждений области. В отношении женщины возбуждены уголовные дела по ст. ст. 286, 160, 290 УК РФ (превышение должностных полномочий, присвоение и растрата вверенного ему имущества, получение взятки)», — информирует сайт управления. В настоящее время фигурант дела, экс-руководитель наркодиспансера Анна Федотова, находится под домашним арестом.

По мнению следствия, женщина незаконно требовала от сотрудников отдавать ей часть полученных денег. Также якобы она получила 200 тысяч рублей взятки от одного сотрудников больницы за покровительство. Федотову, кроме того, обвиняют в пропаже служебного ноутбука.

Женщину арестовали в октябре. «В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, судом по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемой продлена мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает СУ СК. Под арестом Федотова пробудет до 5 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской больнице сменился руководитель. Уволенная Федотова не согласилась с решением департамента и подала иск о восстановлении в должности.