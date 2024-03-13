Один из пилотов разбившегося Ил-76 учился в Миассе

13 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Летчик Данила Якушин обучался в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 Пилот самолета Ил-76, упавшего Ивановской области, учился в гимназии № 26 Миасса (Челябинская область). В официальной группе учебного учреждения в социальных сетях призвали вспомнить о выпускнике Даниле Якушине. «На борту, упавшего Ил-76 под Иваново, находился 25-летний летчик из Миасса. Вечная память! Вспомните о Даниле вместе с нами», — сообщили URA.RU в группе «Гимназия № 26» в «ВКонтакте». Там отметили, что Якушин после школы поступил в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ). После же обучался в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Крушение самолета произошло 12 марта. Летчики увели падающее судно от жилого сектора. Однако посадить его без последствий не удалось. Все 16 человек, находящиеся на борту погибли. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилот самолета Ил-76, упавшего Ивановской области, учился в гимназии № 26 Миасса (Челябинская область). В официальной группе учебного учреждения в социальных сетях призвали вспомнить о выпускнике Даниле Якушине. «На борту, упавшего Ил-76 под Иваново, находился 25-летний летчик из Миасса. Вечная память! Вспомните о Даниле вместе с нами», — сообщили URA.RU в группе «Гимназия № 26» в «ВКонтакте». Там отметили, что Якушин после школы поступил в Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов (ЧВВАКУШ). После же обучался в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Крушение самолета произошло 12 марта. Летчики увели падающее судно от жилого сектора. Однако посадить его без последствий не удалось. Все 16 человек, находящиеся на борту погибли. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.