В Ивановской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет Ил-76. Он упал в лесопарке. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в лесопарке, не долетев до посадочной полосы аэродрома «Северный».
По предварительным данным, на земле нет разрушений и жертв. На место крушения выехали оперативники.
Ранее еще один самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. В Кремле заявили, что в происшествии замешена Украина. Также Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте крушения.
Позже киевская сторона обратилась к российским представителям, чтобы забрать тела погибших людей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела солдат ВСУ. По ее словам, для этой процедуры имеется все необходимое.
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