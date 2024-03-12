112: В Ивановской области упал самолет Ил-76. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, военно-транспортный самолет
Самолет Ил-76 не долетел до посадочной полосы аэродрома Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

В Ивановской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет Ил-76. Он упал в лесопарке. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в лесопарке, не долетев до посадочной полосы аэродрома «Северный».

По предварительным данным, на земле нет разрушений и жертв. На место крушения выехали оперативники.

Ранее еще один самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. В Кремле заявили, что в происшествии замешена Украина. Также Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте крушения.

Позже киевская сторона обратилась к российским представителям, чтобы забрать тела погибших людей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела солдат ВСУ. По ее словам, для этой процедуры имеется все необходимое.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ивановской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет Ил-76. Он упал в лесопарке. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в лесопарке, не долетев до посадочной полосы аэродрома «Северный». По предварительным данным, на земле нет разрушений и жертв. На место крушения выехали оперативники. Ранее еще один самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. В Кремле заявили, что в происшествии замешена Украина. Также Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте крушения. Позже киевская сторона обратилась к российским представителям, чтобы забрать тела погибших людей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела солдат ВСУ. По ее словам, для этой процедуры имеется все необходимое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...