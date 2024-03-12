112: В Ивановской области упал самолет Ил-76. Видео

12 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Самолет Ил-76 не долетел до посадочной полосы аэродрома Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 В Ивановской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет Ил-76. Он упал в лесопарке. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в лесопарке, не долетев до посадочной полосы аэродрома «Северный». По предварительным данным, на земле нет разрушений и жертв. На место крушения выехали оперативники. Ранее еще один самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. В Кремле заявили, что в происшествии замешена Украина. Также Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте крушения. Позже киевская сторона обратилась к российским представителям, чтобы забрать тела погибших людей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела солдат ВСУ. По ее словам, для этой процедуры имеется все необходимое.

В Ивановской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет Ил-76. Он упал в лесопарке. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Военно-транспортный самолет упал в Ивановской области», — передает telegram-канал. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение в лесопарке, не долетев до посадочной полосы аэродрома «Северный». По предварительным данным, на земле нет разрушений и жертв. На место крушения выехали оперативники. Ранее еще один самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. В Кремле заявили, что в происшествии замешена Украина. Также Следственный комитет РФ обнаружил обломки ракеты на месте крушения. Позже киевская сторона обратилась к российским представителям, чтобы забрать тела погибших людей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела солдат ВСУ. По ее словам, для этой процедуры имеется все необходимое.