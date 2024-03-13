Таксисты искусственно завышают цены на поездки из тюменского аэропорта Рощино. Видео

13 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Тюменцы недовольны высокой стоимостью поездок на такси их аэропорта Рощино Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водители агрегатора такси «Яндекс. Go» создают повышенный спрос на поездки из аэропорта Рощино, чтобы увеличить их стоимость. Об этом URA.RU сообщили жители города. «Мы прилетели в Тюмень из командировки и начали вызывать „Яндекс. Go“, но все водители почему-то отказывались брать наш заказ. В итоге за 15 минут, пока мы пытались оформить заявку, стоимость поездки выросла в два раза: с 500 до 1000 рублей. Как только цена изменилась, исполнитель тут же нашелся», — сообщил агентству один из пассажиров. Другой тюменец попал в аналогичную ситуацию. «Я пытался вызвать такси из Рощино около 10 минут, но все водители отказывались от поездки. За это время ее стоимость выросла в полтора раза. Сразу после этого нашелся таксист, который взял мой заказ. Во время поездки он сказал мне, что для аэропорта это обычная ситуация. Никто из водителей не хочет ехать по дальнему маршруту „за копейки“. Поэтому все ждут, когда спрос на ту или иную поездку станет выше. И цена, соответственно, тоже. И только после этого кто-то из водителей берет заявку», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси стали чаще жаловаться на падение доходов. По данным источников агентства, из-за этого многие водители начали искать вторую работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители агрегатора такси «Яндекс. Go» создают повышенный спрос на поездки из аэропорта Рощино, чтобы увеличить их стоимость. Об этом URA.RU сообщили жители города. «Мы прилетели в Тюмень из командировки и начали вызывать „Яндекс. Go“, но все водители почему-то отказывались брать наш заказ. В итоге за 15 минут, пока мы пытались оформить заявку, стоимость поездки выросла в два раза: с 500 до 1000 рублей. Как только цена изменилась, исполнитель тут же нашелся», — сообщил агентству один из пассажиров. Другой тюменец попал в аналогичную ситуацию. «Я пытался вызвать такси из Рощино около 10 минут, но все водители отказывались от поездки. За это время ее стоимость выросла в полтора раза. Сразу после этого нашелся таксист, который взял мой заказ. Во время поездки он сказал мне, что для аэропорта это обычная ситуация. Никто из водителей не хочет ехать по дальнему маршруту „за копейки“. Поэтому все ждут, когда спрос на ту или иную поездку станет выше. И цена, соответственно, тоже. И только после этого кто-то из водителей берет заявку», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси стали чаще жаловаться на падение доходов. По данным источников агентства, из-за этого многие водители начали искать вторую работу.