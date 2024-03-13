Врачи в ХМАО провели уникальную операцию на мозге без наркоза

Врачи Сургутской клинической травматологической больницы провели уникальную операцию на сосудах головного мозга без использования наркоза. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
«Малоинвазивное, высокотехнологичное вмешательство выполнили через прокол в бедренной артерии и проходило [оно] под рентген-контролем на ангиоргафе последнего поколения», — написал Алексей Добровольский. У женщины была диагностирована крупная аневризма правой задней мозговой артерии.
Из-за индивидуальных особенностей лечения специалисты решили исключить наркоз. Женщина во время операции боли не чувствовала, лишь слышала звуки, похожие на скрежет при проведении инструментария по сосудам головного мозга. Сама операция заняла меньше часа.
Ранее URA.RU писало, что хирурги из ХМАО вернули речь пациентке с опухолью головного мозга. Они удалили злокачественное образование с помощью отечественного аппарата.
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