Надым стал лучшим городом для проживания в Арктике

Надым третий год удерживает лидерство в рейтинге городов Арктической зоны

13 марта 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жаромских сообщил, что Надым третий год лидирует в федеральном рейтинге Фото: Анна Майорова © URA.RU Надым (ЯНАО) занял первое место по индексу качества городской среды в рейтинге малых городов Арктической зоны. Об этом сообщил мэр района Дмитрий Жаромских. «Третий год подряд Надым занимает первое место по индексу качества городской среды среди малых городов Арктической зоны. Это один из важнейших интеграционных рейтингов, который в комплексе оценивает уровень жизни горожан. Это огромная работа всего местного сообщества», — сообщил Дмитрий Жаромских во время выступления перед трудовыми коллективами, эфир которого транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». В городе появилось много детских площадок, множество арт-объектов. Жаромских отметил, что в городе не осталось фонда ветхого и аварийного жилья, а в детских садах нет проблем с местами. Летом будет проведен ремонт фасадов домов и реконструкция набережной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Надым (ЯНАО) занял первое место по индексу качества городской среды в рейтинге малых городов Арктической зоны. Об этом сообщил мэр района Дмитрий Жаромских. «Третий год подряд Надым занимает первое место по индексу качества городской среды среди малых городов Арктической зоны. Это один из важнейших интеграционных рейтингов, который в комплексе оценивает уровень жизни горожан. Это огромная работа всего местного сообщества», — сообщил Дмитрий Жаромских во время выступления перед трудовыми коллективами, эфир которого транслировался на странице мэра в социальной сети «ВКонтакте». В городе появилось много детских площадок, множество арт-объектов. Жаромских отметил, что в городе не осталось фонда ветхого и аварийного жилья, а в детских садах нет проблем с местами. Летом будет проведен ремонт фасадов домов и реконструкция набережной.