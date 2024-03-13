Главного вора России выпустят по УДО: кто такой Шакро Молодой и как он стал королем преступного мира

Суд одобрил освобождение Шакро Молодого по УДО из-за состояния здоровья

13 марта 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Шакро Молодой просил освобождения по УДО из-за здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил прошение криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) о дословно-досрочном освобождении. 70-летний Калашев неоднократно жаловался на состояние здоровья, из-за чего просил отменить ему реальный тюремный срок. Чем известен главный «вор в законе» России — в материале URA.RU. Освобождение Шакро Молодого по УДО Суд Краснодарского края одобрил ходатайство Калашова об условно-досрочном освобождении. В последнее время Шакро Молодой неоднократно жаловался на плохое состояние здоровья. Ранние годы Захарий Калашов родился в семье этнических армян в Тбилиси 11 августа 1953 года. В юности он начал преступную деятельность, совершая уличные преступления. Становление Шакро Молодого в криминальном мире Калашов получил статус «вора в законе» в 1980-х годах и с тех пор его влияние только росло. Он активно участвовал в различных «сходках», где решались спорные вопросы и распределялись сферы влияния. Его имя часто ассоциировалось с мирным разрешением конфликтов между различными группировками. С течением времени Шакро Молодой стал одной из ключевых фигур в криминальном мире, его имя стало известно не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами. Он считается одним из «авторитетных» воров в законе, чье слово имело большой вес в принятии решений в криминальной среде. Он считается одним из самых влиятельных «воров в законе» начала 21 века. Смерть Деда Хасана В марте 2013 года произошло убийство Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, что стало значимым событием в криминальном мире. Усоян был одним из самых авторитетных «воров в законе», и его смерть оставила вакантное место на вершине криминальной иерархии. После смерти Деда Хасана начались перемены в криминальной среде, поскольку различные группировки стремились занять освободившееся место. Из-за вражды «воров в законе» в 2022 году Шакро Молодой обратился к преступному миру с предложением прекратить вражду. Калашов опасался, что из-за раскола среди криминальных авторитетов воровской мир рискует исчезнуть. Преемник Деда Хасана Шакро Молодой стал одним из главных претендентов на место Деда Хасана еще в 2013 году, когда король преступного мира был убит. Также в качестве преемника рассматривали Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. которого убили в Турции в 2020 году. Арест Шакро Молодого Захарий Калашов был арестован в 2016 году по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким, а также 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. В 2018 году Шакро Молодой был признан виновным и приговорен к девяти годам и 10 месяцам колонии. Однако его имя продолжало оставаться актуальным в новостях, связанных с криминальным миром. Прошение об УДО В последние годы состояние здоровья Шакро Молодого ухудшилось, что послужило основанием для подачи прошения об условно-досрочном освобождении. Суд Краснодарского края удовлетворил это ходатайство, что вызвало широкий общественный резонанс. Будущее криминального мира после освобождения Калашова Криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев заявил, что воровская каста начала терять позиции еще с начала 2000-х годов. Он напомнил, что в 2009 году в законодательстве РФ появилась статья «об организации преступного сообщества», а позже статья «о занятии высшего положения в преступной иерархии», которые караются серьезными сроками. По словам эксперта, такие меры сильно ударили по воровскому миру. Сергеев также заявил, что Шакро Молодой никогда не являлся лидером преступного мира, а его решения нередко оспаривались даже внутри собственного клана. Криминалист уверен, что Калашов после освобождения будет, в лучшем случае, главой только своей группировки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил прошение криминального авторитета Шакро Молодого (настоящее имя Захарий Калашов) о дословно-досрочном освобождении. 70-летний Калашев неоднократно жаловался на состояние здоровья, из-за чего просил отменить ему реальный тюремный срок. Чем известен главный «вор в законе» России — в материале URA.RU. Суд Краснодарского края одобрил ходатайство Калашова об условно-досрочном освобождении. В последнее время Шакро Молодой неоднократно жаловался на плохое состояние здоровья. Захарий Калашов родился в семье этнических армян в Тбилиси 11 августа 1953 года. В юности он начал преступную деятельность, совершая уличные преступления. Калашов получил статус «вора в законе» в 1980-х годах и с тех пор его влияние только росло. Он активно участвовал в различных «сходках», где решались спорные вопросы и распределялись сферы влияния. Его имя часто ассоциировалось с мирным разрешением конфликтов между различными группировками. С течением времени Шакро Молодой стал одной из ключевых фигур в криминальном мире, его имя стало известно не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами. Он считается одним из «авторитетных» воров в законе, чье слово имело большой вес в принятии решений в криминальной среде. Он считается одним из самых влиятельных «воров в законе» начала 21 века. В марте 2013 года произошло убийство Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, что стало значимым событием в криминальном мире. Усоян был одним из самых авторитетных «воров в законе», и его смерть оставила вакантное место на вершине криминальной иерархии. После смерти Деда Хасана начались перемены в криминальной среде, поскольку различные группировки стремились занять освободившееся место. Из-за вражды «воров в законе» в 2022 году Шакро Молодой обратился к преступному миру с предложением прекратить вражду. Калашов опасался, что из-за раскола среди криминальных авторитетов воровской мир рискует исчезнуть. Шакро Молодой стал одним из главных претендентов на место Деда Хасана еще в 2013 году, когда король преступного мира был убит. Также в качестве преемника рассматривали Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. которого убили в Турции в 2020 году. Захарий Калашов был арестован в 2016 году по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким, а также 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. В 2018 году Шакро Молодой был признан виновным и приговорен к девяти годам и 10 месяцам колонии. Однако его имя продолжало оставаться актуальным в новостях, связанных с криминальным миром. В последние годы состояние здоровья Шакро Молодого ухудшилось, что послужило основанием для подачи прошения об условно-досрочном освобождении. Суд Краснодарского края удовлетворил это ходатайство, что вызвало широкий общественный резонанс. Криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев заявил, что воровская каста начала терять позиции еще с начала 2000-х годов. Он напомнил, что в 2009 году в законодательстве РФ появилась статья «об организации преступного сообщества», а позже статья «о занятии высшего положения в преступной иерархии», которые караются серьезными сроками. По словам эксперта, такие меры сильно ударили по воровскому миру. Сергеев также заявил, что Шакро Молодой никогда не являлся лидером преступного мира, а его решения нередко оспаривались даже внутри собственного клана. Криминалист уверен, что Калашов после освобождения будет, в лучшем случае, главой только своей группировки.