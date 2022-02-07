Главный «вор в законе» РФ призвал прекратить войну авторитетов

Шакро Молодой просит закончить распри между ворами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Негласный лидер курдской диаспоры «законников» в России — 68-летний вор «законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) обратился к воровскому миру с предложением прекратить глубокий раскол и перестать вредить друг другу. Причина этого — страх Калашова, что воровской мир совсем исчезнет.

«Сегодня на наше поколение легла особая миссия — спасти, сохранить и продолжить воровское! Нарушены все наши жизненные устои. Нет общего единства, нет полноценного круга. Одни не хотят слышать других. Мы обязаны забыть все оскорбления, амбиции и подумать о более важном, более высоком», — приводит информацию агентство «Прайм Крайм».

После убийства авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году между авторитетами началась война за раздел сфер влияния. Неоднородный воровской мир в РФ был поделен на диаспоры, и со смертью Хасана, который был авторитетом для всех криминальных групп, ситуация вышла из-под контроля. Причина этого — попытка каждой из диаспор усадить в воровское кресло своего представителя, таким образом, получив влияние на весь остальной воровской мир. От курдов выступал Захарий Калашов (Шакро Молодой), от кутаисцев — Тариэл (Таро) Ониани.

Воровские диаспоры отказались сотрудничать друг с другом, а сама коронация превратилась в бизнес. Кроме того, авторитеты стали доносить на своих же из-за новой статьи УК, предполагавшей уголовное наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии. Таким образом, письмо Молодого, ранее судимого по 163 статье УК РФ за вымогательство, стало призывом прекратить войну между ворами и возродить общность движения, централизовать его.

В октябре прошлого года сообщалось о том, что один из самых влиятельных воров в законе — 63-летний Таро Ониани, которого называют возможным заказчиком убийства Деда Хасана, вышел на свободу в Испании. Освободившийся криминальный авторитет сразу же покинул пределы королевства.

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