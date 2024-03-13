Анна Асти отменила концерты в России из-за здоровья: что известно о ее состоянии

Певица Анна Асти отменила концерты и ушла со сцены со слезами на глазах

13 марта 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Зимой 2024 года Асти перенесла операцию на ступнях Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Украинская и российская певица Анна Асти приостановила свою концертную и творческую детальность из-за проблем со здоровьем. У нее диагностировали болезнь Келлера II, которая связана с состоянием кровообращения в ногах. Про жизнь, творчество и отмены концертов певицы — в материале URA.RU. Биография Анна Асти родилась 24 июня 1990 года в городе Черкассы на Украине. Ее настоящее имя — Анна Дзюба. После окончания средней школы артистка пошла по стопам отца и выбрала профессию в области юриспруденции. Одновременно с учебой в вузе она работала юристом и визажистом. В декабре 2019 года Анна Асти объявила в своих соцсетях о предстоящем бракосочетании с 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным. Это заявление последовало за ее участием в телешоу «Пятница с Региной», где она поделилась новостями о личной жизни. Карьера Анна Асти начала свой творческий путь в 2007 году, когда после расставания с молодым человеком написала первые песни. В 2010 году продюсер Артем Умрихин, покинувший группу «Караты», решил создать новый проект Artik & Asti. Он нашел записи Анны в интернете и предложил ей сотрудничество. В Киеве они записали первую совместную композицию «Антистресс», которая не принесла большого успеха. Однако следующий трек «Моя последняя надежда» стал успешным. В 2013 году группа выпустила дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих», после чего дуэт переехал из Киева в Москву. Выход второго студийного альбома «Здесь и сейчас» принес коллективу широкую популярность. Наивысшей точкой успеха стал трек «Грустный дэнс» в сотрудничестве с певцом Артемом Качером. Песня получила свыше двух миллионов радиоэфиров. Трек вошел в первую часть студийного альбома «7». После релиза второй части альбома «7» в 2020 году Асти открыла собственный салон красоты «3.33 by ASTI». Позже, 2 ноября 2021 года, Artik объявил об уходе Asti из группы, после чего она начала сольную карьеру. В конце того же года Анна представила свой сольный проект ANNA ASTI и выпустила дебютный сингл «Феникс», став артисткой Universal Music Russia. Однако после закрытия лейбла из-за санкций против России, она перешла на работу с мета-лейблом ZVONKO digital. Кроме того, 14 октября 2023 года артистка собрала более 11 тысяч зрителей на премьере своего шоу «Феникс» в Санкт-Петербурге. Затем она дала три крупных концерта в Москве, их посетили более 25 тысяч человек. Еще в июле 2022 года Анна запустила интернет-магазин «ANNA ASTI SHOP» в партнерстве с KING MEDIA GROUP. В нем она продавала мерч, связанный со своим творчеством. Отмена концертов В январе 2024 года Анна Асти перенесла хирургическое вмешательство на обеих ступнях. Однако восстановление после операции оказалось более длительным и сложным процессом, чем ожидалось. Позже певица была вынуждена принять решение о переносе своих концертов. Это было сделано из-за продолжающихся болей после операции на ступнях. Состояние здоровья Зимой 2024 года артистке пришлось перенести операцию из-за диагностированной болезни Келлера II. Это заболевание, которое нарушает кровообращение в стопе и может приводить к сильным болям и другим осложнениям. После операции и последующего периода реабилитации певица попыталась вернуться на сцену. Однако осознала, что ее здоровье все еще требует времени для полного восстановления. В своем обращении к фанатам Анна Асти поделилась переживаниями и болью, которую она испытывает. Она призналась, что в последний раз уходила со сцены со слезами. Артистка надеется на скорейшее выздоровление и готова пройти через еще одну операцию, если она потребуется для полного избавления от боли. Карьерные достижения В декабре 2022 года она получила свою первую награду на премии «Песня года» с композицией «По барам». Также на церемонии «Золотой граммофон» Асти была отмечена за ту же песню. Для певицы 2023 год стал еще более успешным. На музыкальной премии «Жара Music Awards» она получила награду за «Лучшее женское видео» на песню «По барам», была удостоена звания «Певицы года» и «Артиста года», а ее альбом «Феникс» получил титул «Альбома года». Кроме того, на фестивале «Песня года» она была награждена за композицию «Хобби», исполненную совместно с певцом Филиппом Киркоровым. Помимо прочего, в том же году песня «Царица» принесла Анне Асте победы на двух премиях: «Золотой граммофон» и «Песня года». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская и российская певица Анна Асти приостановила свою концертную и творческую детальность из-за проблем со здоровьем. У нее диагностировали болезнь Келлера II, которая связана с состоянием кровообращения в ногах. Про жизнь, творчество и отмены концертов певицы — в материале URA.RU. Анна Асти родилась 24 июня 1990 года в городе Черкассы на Украине. Ее настоящее имя — Анна Дзюба. После окончания средней школы артистка пошла по стопам отца и выбрала профессию в области юриспруденции. Одновременно с учебой в вузе она работала юристом и визажистом. В декабре 2019 года Анна Асти объявила в своих соцсетях о предстоящем бракосочетании с 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным. Это заявление последовало за ее участием в телешоу «Пятница с Региной», где она поделилась новостями о личной жизни. Анна Асти начала свой творческий путь в 2007 году, когда после расставания с молодым человеком написала первые песни. В 2010 году продюсер Артем Умрихин, покинувший группу «Караты», решил создать новый проект Artik & Asti. Он нашел записи Анны в интернете и предложил ей сотрудничество. В Киеве они записали первую совместную композицию «Антистресс», которая не принесла большого успеха. Однако следующий трек «Моя последняя надежда» стал успешным. В 2013 году группа выпустила дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих», после чего дуэт переехал из Киева в Москву. Выход второго студийного альбома «Здесь и сейчас» принес коллективу широкую популярность. Наивысшей точкой успеха стал трек «Грустный дэнс» в сотрудничестве с певцом Артемом Качером. Песня получила свыше двух миллионов радиоэфиров. Трек вошел в первую часть студийного альбома «7». После релиза второй части альбома «7» в 2020 году Асти открыла собственный салон красоты «3.33 by ASTI». Позже, 2 ноября 2021 года, Artik объявил об уходе Asti из группы, после чего она начала сольную карьеру. В конце того же года Анна представила свой сольный проект ANNA ASTI и выпустила дебютный сингл «Феникс», став артисткой Universal Music Russia. Однако после закрытия лейбла из-за санкций против России, она перешла на работу с мета-лейблом ZVONKO digital. Кроме того, 14 октября 2023 года артистка собрала более 11 тысяч зрителей на премьере своего шоу «Феникс» в Санкт-Петербурге. Затем она дала три крупных концерта в Москве, их посетили более 25 тысяч человек. Еще в июле 2022 года Анна запустила интернет-магазин «ANNA ASTI SHOP» в партнерстве с KING MEDIA GROUP. В нем она продавала мерч, связанный со своим творчеством. В январе 2024 года Анна Асти перенесла хирургическое вмешательство на обеих ступнях. Однако восстановление после операции оказалось более длительным и сложным процессом, чем ожидалось. Позже певица была вынуждена принять решение о переносе своих концертов. Это было сделано из-за продолжающихся болей после операции на ступнях. Зимой 2024 года артистке пришлось перенести операцию из-за диагностированной болезни Келлера II. Это заболевание, которое нарушает кровообращение в стопе и может приводить к сильным болям и другим осложнениям. После операции и последующего периода реабилитации певица попыталась вернуться на сцену. Однако осознала, что ее здоровье все еще требует времени для полного восстановления. В своем обращении к фанатам Анна Асти поделилась переживаниями и болью, которую она испытывает. Она призналась, что в последний раз уходила со сцены со слезами. Артистка надеется на скорейшее выздоровление и готова пройти через еще одну операцию, если она потребуется для полного избавления от боли. В декабре 2022 года она получила свою первую награду на премии «Песня года» с композицией «По барам». Также на церемонии «Золотой граммофон» Асти была отмечена за ту же песню. Для певицы 2023 год стал еще более успешным. На музыкальной премии «Жара Music Awards» она получила награду за «Лучшее женское видео» на песню «По барам», была удостоена звания «Певицы года» и «Артиста года», а ее альбом «Феникс» получил титул «Альбома года». Кроме того, на фестивале «Песня года» она была награждена за композицию «Хобби», исполненную совместно с певцом Филиппом Киркоровым. Помимо прочего, в том же году песня «Царица» принесла Анне Асте победы на двух премиях: «Золотой граммофон» и «Песня года».