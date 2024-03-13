Тюменские лесорубы рассердили госкомпанию

Тюменский лесозаготовитель ЛПК «Тобол» задолжала лизинговой компании со 100% госучастием «ТАЛК Лизинг» больше 25 млн рублей по договору купли-продажи недвижимости. Арбитражный суд Тюменской области зарегистрировал в адрес должника иск, сообщает картотека арбитражных дел.
«Истец — АО «ТАЛК Лизинг», ответчик — ООО «Лесопромышленная компания «Тобол». Сумма иска — 25, 3 млн рублей. После предоставления дополнительных материалов, исковое заявление подписано и принято в производство. Первое судебное заседание назначено на 17 апреля», — говорится в карточке дела в системе электронного правосудия.
Известно, что долг возник в результате заключения между истцом и должником договора купли-продажи недвижимого имущества. При этом в настоящий момент счета ЛПК «Тобол» арестованы, а общий долг компании перед кредиторами превышает, по данным СБИС, 306 млн рублей. Известно также, что у «Тобола» за 2023 год накопилось больше 10 исков от департамента лесного комплекса Тюменской области на общую сумму свыше 45 млн рублей. В структуре долгов компании более 32 млн рублей занимают налоговые платежи.
Как ранее сообщало URA.RU, «ТАЛК Лизинг» часто применяет арбитражные иски как законный способ защиты своих интересов. В частности, компания в настоящий момент судится с агропромышленной империей, принадлежащей экс-депутату Свердловского муниципалитета.
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