Тюменская госкомпания не может добиться от свердловских фермеров возврата долгов

Агрохолдинг «Алтай» шесть лет не оплачивает лизинг тюменской «ТАЛК Лизинг»
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Первый из просроченных договоров лизинга в копилке АХ «Алтай» датируется 2018 годом Фото:

Агрохолдинг «Алтай», который принадлежит экс-депутату свердловского муниципалитета Андрею Чукрееву, не оплачивает договоры лизинга сельскохозяйственного оборудования уже шесть лет. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал генеральный директор арендодателя «ТАЛК Лизинг» Михаил Благовисный.

«В арбитраже находятся исковые заявления по пяти договорам лизинга. Три договора были заключены еще в 2018 году, еще два — в 2019 году. Иски в арбитраж используем как законный способ защиты наших интересов», — пояснил Благовисный в ответном письме.

Также он сообщил, что в 2021 году по этим договорам были составлены поручительства, заключенные с дочерним предприятием «Алтая» — агрофирмой «Байкаловская». Холдингом, согласно СБИС, владеет и руководит Андрей Чукреев, который до 2022 был депутатом и заместителем председателя думы Туринского городского округа Свердловской области.

Ранее URA.RU рассказало, что общий долг АХ «Алтай» перед тюменской «ТАЛК Лизинг» превышает 18 миллионов рублей. При этом и «Алтай», и дочерняя «Байкаловская» в настоящий момент имеют все шансы получить статус банкрота.

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Агрохолдинг «Алтай», который принадлежит экс-депутату свердловского муниципалитета Андрею Чукрееву, не оплачивает договоры лизинга сельскохозяйственного оборудования уже шесть лет. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал генеральный директор арендодателя «ТАЛК Лизинг» Михаил Благовисный. «В арбитраже находятся исковые заявления по пяти договорам лизинга. Три договора были заключены еще в 2018 году, еще два — в 2019 году. Иски в арбитраж используем как законный способ защиты наших интересов», — пояснил Благовисный в ответном письме. Также он сообщил, что в 2021 году по этим договорам были составлены поручительства, заключенные с дочерним предприятием «Алтая» — агрофирмой «Байкаловская». Холдингом, согласно СБИС, владеет и руководит Андрей Чукреев, который до 2022 был депутатом и заместителем председателя думы Туринского городского округа Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что общий долг АХ «Алтай» перед тюменской «ТАЛК Лизинг» превышает 18 миллионов рублей. При этом и «Алтай», и дочерняя «Байкаловская» в настоящий момент имеют все шансы получить статус банкрота.
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