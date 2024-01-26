Тюменская госкомпания не может добиться от свердловских фермеров возврата долгов

Агрохолдинг «Алтай» шесть лет не оплачивает лизинг тюменской «ТАЛК Лизинг»

26 января 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Первый из просроченных договоров лизинга в копилке АХ «Алтай» датируется 2018 годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агрохолдинг «Алтай», который принадлежит экс-депутату свердловского муниципалитета Андрею Чукрееву, не оплачивает договоры лизинга сельскохозяйственного оборудования уже шесть лет. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал генеральный директор арендодателя «ТАЛК Лизинг» Михаил Благовисный. «В арбитраже находятся исковые заявления по пяти договорам лизинга. Три договора были заключены еще в 2018 году, еще два — в 2019 году. Иски в арбитраж используем как законный способ защиты наших интересов», — пояснил Благовисный в ответном письме. Также он сообщил, что в 2021 году по этим договорам были составлены поручительства, заключенные с дочерним предприятием «Алтая» — агрофирмой «Байкаловская». Холдингом, согласно СБИС, владеет и руководит Андрей Чукреев, который до 2022 был депутатом и заместителем председателя думы Туринского городского округа Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что общий долг АХ «Алтай» перед тюменской «ТАЛК Лизинг» превышает 18 миллионов рублей. При этом и «Алтай», и дочерняя «Байкаловская» в настоящий момент имеют все шансы получить статус банкрота. Скрин — СБИС, https://online.sbis.ru/

Агрохолдинг «Алтай», который принадлежит экс-депутату свердловского муниципалитета Андрею Чукрееву, не оплачивает договоры лизинга сельскохозяйственного оборудования уже шесть лет. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказал генеральный директор арендодателя «ТАЛК Лизинг» Михаил Благовисный. «В арбитраже находятся исковые заявления по пяти договорам лизинга. Три договора были заключены еще в 2018 году, еще два — в 2019 году. Иски в арбитраж используем как законный способ защиты наших интересов», — пояснил Благовисный в ответном письме. Также он сообщил, что в 2021 году по этим договорам были составлены поручительства, заключенные с дочерним предприятием «Алтая» — агрофирмой «Байкаловская». Холдингом, согласно СБИС, владеет и руководит Андрей Чукреев, который до 2022 был депутатом и заместителем председателя думы Туринского городского округа Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало, что общий долг АХ «Алтай» перед тюменской «ТАЛК Лизинг» превышает 18 миллионов рублей. При этом и «Алтай», и дочерняя «Байкаловская» в настоящий момент имеют все шансы получить статус банкрота.