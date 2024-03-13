Сотрудники каршеринга оценили ущерб от ДТП на набережной в Тюмени

Представитель Cars7: ущерб от ДТП на набережной Тюмени составил 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель ехало со скоростью 100 км/ч (архивное фото) Фото:

Водитель, который погиб в ДТП на набережной ночью 13 марта, причинил ущерб сервису каршеринга на два миллиона рублей. Об этом сообщили представитель Cars7.

«В прошлом году машина была куплена в лизинг, а значит, застрахована по КАСКО. Будет ли выплата за этот инцидент, пока непонятно. Ответственность за ДТП несут виновники ДТП. Урон оцениваем в стоимость автомобиля, более двух миллионов рублей», — рассказали в Cars7 журналистам РБК Тюмень. Автомобиль ехало со скоростью 100 километров в час.

Сотрудники УГИБДД сообщили, что в шестом часу утра 13 марта на набережной Тюмени был обнаружен автомобиль и его погибший водитель. По предварительным данным, машина на большой скорости ехала по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. По данным источника URA.RU, автомобиль сдавался в аренду. Его владелец — ООО «Новые решения».

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Водитель, который погиб в ДТП на набережной ночью 13 марта, причинил ущерб сервису каршеринга на два миллиона рублей. Об этом сообщили представитель Cars7. «В прошлом году машина была куплена в лизинг, а значит, застрахована по КАСКО. Будет ли выплата за этот инцидент, пока непонятно. Ответственность за ДТП несут виновники ДТП. Урон оцениваем в стоимость автомобиля, более двух миллионов рублей», — рассказали в Cars7 журналистам РБК Тюмень. Автомобиль ехало со скоростью 100 километров в час. Сотрудники УГИБДД сообщили, что в шестом часу утра 13 марта на набережной Тюмени был обнаружен автомобиль и его погибший водитель. По предварительным данным, машина на большой скорости ехала по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. По данным источника URA.RU, автомобиль сдавался в аренду. Его владелец — ООО «Новые решения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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