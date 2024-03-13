Reuters предрекло шоколадный кризис из-за остановки заводов в Африке

Reuters: крупнейшие заводы Африки по производству какао перестали работать

14 марта 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

По мнению экспертов, цены на шоколад взлетят во всем мире Фото: Размик Закарян © URA.RU Перерабатывающие какао-бобы заводы в Гане и Кот-д’Ивуаре приостановили работу из-за роста цен на сырье. Это приведет к дальнейшему росту цен на шоколад по всему миру, сообщает агентство Reuters. «Производители шоколада не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на перерабатывающие предприятия. Однако перерабатывающие заводы заявляют, что они не могут позволить купить себе какао-бобы», — передает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Международная организация какао (ICCO) ожидает, что в этом сезоне мировое производство какао упадет на 10,9% до 4,45 млн тонн. По данным ICCO, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысяч тонн в прошлом сезоне. По данным ICCO, Мировое производство какао не поспевает за спросом уже на протяжении двух лет. При этом в текущем сельскохозяйственном году (стартовал 1 октября 2023-го) ситуация вряд ли изменится и глобальная нехватка товара почти гарантированно сохранится, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перерабатывающие какао-бобы заводы в Гане и Кот-д’Ивуаре приостановили работу из-за роста цен на сырье. Это приведет к дальнейшему росту цен на шоколад по всему миру, сообщает агентство Reuters. «Производители шоколада не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на перерабатывающие предприятия. Однако перерабатывающие заводы заявляют, что они не могут позволить купить себе какао-бобы», — передает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Международная организация какао (ICCO) ожидает, что в этом сезоне мировое производство какао упадет на 10,9% до 4,45 млн тонн. По данным ICCO, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысяч тонн в прошлом сезоне. По данным ICCO, Мировое производство какао не поспевает за спросом уже на протяжении двух лет. При этом в текущем сельскохозяйственном году (стартовал 1 октября 2023-го) ситуация вряд ли изменится и глобальная нехватка товара почти гарантированно сохранится, сообщает RT.