13 марта 2024

Reuters предрекло шоколадный кризис из-за остановки заводов в Африке

Reuters: крупнейшие заводы Африки по производству какао перестали работать
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство шоколада Cacava. Екатеринбург, шоколад
По мнению экспертов, цены на шоколад взлетят во всем мире Фото:

Перерабатывающие какао-бобы заводы в Гане и Кот-д’Ивуаре приостановили работу из-за роста цен на сырье. Это приведет к дальнейшему росту цен на шоколад по всему миру, сообщает агентство Reuters.

«Производители шоколада не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на перерабатывающие предприятия. Однако перерабатывающие заводы заявляют, что они не могут позволить купить себе какао-бобы», — передает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники.

Международная организация какао (ICCO) ожидает, что в этом сезоне мировое производство какао упадет на 10,9% до 4,45 млн тонн. По данным ICCO, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысяч тонн в прошлом сезоне.

По данным ICCO, Мировое производство какао не поспевает за спросом уже на протяжении двух лет. При этом в текущем сельскохозяйственном году (стартовал 1 октября 2023-го) ситуация вряд ли изменится и глобальная нехватка товара почти гарантированно сохранится, сообщает RT.

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Перерабатывающие какао-бобы заводы в Гане и Кот-д’Ивуаре приостановили работу из-за роста цен на сырье. Это приведет к дальнейшему росту цен на шоколад по всему миру, сообщает агентство Reuters. «Производители шоколада не могут производить шоколад из сырого какао и полагаются на перерабатывающие предприятия. Однако перерабатывающие заводы заявляют, что они не могут позволить купить себе какао-бобы», — передает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Международная организация какао (ICCO) ожидает, что в этом сезоне мировое производство какао упадет на 10,9% до 4,45 млн тонн. По данным ICCO, из-за несоответствия спроса и предложения на рынке в этом сезоне возникнет дефицит в 374 тысяч тонн по сравнению с 74 тысяч тонн в прошлом сезоне. По данным ICCO, Мировое производство какао не поспевает за спросом уже на протяжении двух лет. При этом в текущем сельскохозяйственном году (стартовал 1 октября 2023-го) ситуация вряд ли изменится и глобальная нехватка товара почти гарантированно сохранится, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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