13 марта 2024

Власти Салехарда займутся девочкой, над которой 3 года издеваются в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, учеба, школа, ученица, школьница
Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию в школе №1 Фото:

Департамент образования Салехарда (ЯНАО) ответил на пост, в котором женщина рассказала, что над ее дочкой на протяжении трех лет издеваются в школе №1. Мать девочки попросили обратиться к представителю департамента, чтобы решить эту проблему.

«Здравствуйте! Очень благодарны, что вы не замалчиваете проблему. Считаем, что подобные проблемы недопустимы, любые случаи буллинга должны пресекаться. Для оперативного решения вопроса и обсуждения ситуации просим обратиться к заместителю начальника департамента образования Салехарда Василию Зеленову. Он ждет вашего звонка», — написали представители департамента во «Вконтакте».

Там также отметили, что в школе в рамках профилактики буллинга, кибербуллинга, агрессии и жестокого обращения среди обучающихся проводятся просветительские занятия. Школа №1 стремиться создать дружелюбную и безопасную атмосферу, подчеркнули в департаменте.

Жительница Салехарда написала пост, в котором рассказала, что ее девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию в школе №1 со стороны одноклассников. Женщина отметила, что родители юных обидчиков не признают вину своих детей. На данный момент жительница города обратилась в судебно-медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию, а с детьми работает психолог.

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Департамент образования Салехарда (ЯНАО) ответил на пост, в котором женщина рассказала, что над ее дочкой на протяжении трех лет издеваются в школе №1. Мать девочки попросили обратиться к представителю департамента, чтобы решить эту проблему. «Здравствуйте! Очень благодарны, что вы не замалчиваете проблему. Считаем, что подобные проблемы недопустимы, любые случаи буллинга должны пресекаться. Для оперативного решения вопроса и обсуждения ситуации просим обратиться к заместителю начальника департамента образования Салехарда Василию Зеленову. Он ждет вашего звонка», — написали представители департамента во «Вконтакте». Там также отметили, что в школе в рамках профилактики буллинга, кибербуллинга, агрессии и жестокого обращения среди обучающихся проводятся просветительские занятия. Школа №1 стремиться создать дружелюбную и безопасную атмосферу, подчеркнули в департаменте. Жительница Салехарда написала пост, в котором рассказала, что ее девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию в школе №1 со стороны одноклассников. Женщина отметила, что родители юных обидчиков не признают вину своих детей. На данный момент жительница города обратилась в судебно-медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию, а с детьми работает психолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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