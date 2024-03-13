Власти Салехарда займутся девочкой, над которой 3 года издеваются в школе

14 марта 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию в школе №1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Департамент образования Салехарда (ЯНАО) ответил на пост, в котором женщина рассказала, что над ее дочкой на протяжении трех лет издеваются в школе №1. Мать девочки попросили обратиться к представителю департамента, чтобы решить эту проблему. «Здравствуйте! Очень благодарны, что вы не замалчиваете проблему. Считаем, что подобные проблемы недопустимы, любые случаи буллинга должны пресекаться. Для оперативного решения вопроса и обсуждения ситуации просим обратиться к заместителю начальника департамента образования Салехарда Василию Зеленову. Он ждет вашего звонка», — написали представители департамента во «Вконтакте». Там также отметили, что в школе в рамках профилактики буллинга, кибербуллинга, агрессии и жестокого обращения среди обучающихся проводятся просветительские занятия. Школа №1 стремиться создать дружелюбную и безопасную атмосферу, подчеркнули в департаменте. Жительница Салехарда написала пост, в котором рассказала, что ее девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию в школе №1 со стороны одноклассников. Женщина отметила, что родители юных обидчиков не признают вину своих детей. На данный момент жительница города обратилась в судебно-медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию, а с детьми работает психолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент образования Салехарда (ЯНАО) ответил на пост, в котором женщина рассказала, что над ее дочкой на протяжении трех лет издеваются в школе №1. Мать девочки попросили обратиться к представителю департамента, чтобы решить эту проблему. «Здравствуйте! Очень благодарны, что вы не замалчиваете проблему. Считаем, что подобные проблемы недопустимы, любые случаи буллинга должны пресекаться. Для оперативного решения вопроса и обсуждения ситуации просим обратиться к заместителю начальника департамента образования Салехарда Василию Зеленову. Он ждет вашего звонка», — написали представители департамента во «Вконтакте». Там также отметили, что в школе в рамках профилактики буллинга, кибербуллинга, агрессии и жестокого обращения среди обучающихся проводятся просветительские занятия. Школа №1 стремиться создать дружелюбную и безопасную атмосферу, подчеркнули в департаменте. Жительница Салехарда написала пост, в котором рассказала, что ее девочка подвергается эмоциональному и физическому насилию в школе №1 со стороны одноклассников. Женщина отметила, что родители юных обидчиков не признают вину своих детей. На данный момент жительница города обратилась в судебно-медицинскую экспертизу и написала заявление в полицию, а с детьми работает психолог.