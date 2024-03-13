13 марта 2024

В правительстве РФ начали обсуждать полный отказ от бумажных чеков

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, пятерочка, магазин пятерочка
Доля потребителей, выбравших электронные чеки в «Пятерочке», увеличилась в два раза Фото:

Правительство обсуждает возможность полного отказа от бумажных кассовых чеков в пользу электронных. Российский экологический оператор поддержал данную идею. Об этом рассказали в Минприроды.

«Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. Совещание на эту тему прошло 13 марта. ФНС готова обсуждать инициативы, которые сокращают объем такой бумаги, если это не ущемляет прав покупателей, отметили в налоговой службе. В Российском экологическом операторе поддержали инициативу», — передает газета «Известия».

Отмечается, что крупные ритейлеры активно переходят на электронные чеки, предлагая отказаться от бумажных в своих приложениях. В сетях «Пятерочка» и «Перекресток» доля потребителей, выбравших электронные чеки, увеличилась в два раза к 2023 году по сравнению с 2022, сказано в тексте.

Ранее в РФ рассказали о пользе от перехода на электронные аттестаты и дипломы. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила это тем, что в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат. Также она призвала отказаться от излишнего бумаготворчества, пишет «Национальная служба новостей».

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Правительство обсуждает возможность полного отказа от бумажных кассовых чеков в пользу электронных. Российский экологический оператор поддержал данную идею. Об этом рассказали в Минприроды. «Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. Совещание на эту тему прошло 13 марта. ФНС готова обсуждать инициативы, которые сокращают объем такой бумаги, если это не ущемляет прав покупателей, отметили в налоговой службе. В Российском экологическом операторе поддержали инициативу», — передает газета «Известия». Отмечается, что крупные ритейлеры активно переходят на электронные чеки, предлагая отказаться от бумажных в своих приложениях. В сетях «Пятерочка» и «Перекресток» доля потребителей, выбравших электронные чеки, увеличилась в два раза к 2023 году по сравнению с 2022, сказано в тексте. Ранее в РФ рассказали о пользе от перехода на электронные аттестаты и дипломы. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила это тем, что в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат. Также она призвала отказаться от излишнего бумаготворчества, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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