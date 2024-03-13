В правительстве РФ начали обсуждать полный отказ от бумажных чеков

14 марта 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Доля потребителей, выбравших электронные чеки в «Пятерочке», увеличилась в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство обсуждает возможность полного отказа от бумажных кассовых чеков в пользу электронных. Российский экологический оператор поддержал данную идею. Об этом рассказали в Минприроды. «Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. Совещание на эту тему прошло 13 марта. ФНС готова обсуждать инициативы, которые сокращают объем такой бумаги, если это не ущемляет прав покупателей, отметили в налоговой службе. В Российском экологическом операторе поддержали инициативу», — передает газета «Известия». Отмечается, что крупные ритейлеры активно переходят на электронные чеки, предлагая отказаться от бумажных в своих приложениях. В сетях «Пятерочка» и «Перекресток» доля потребителей, выбравших электронные чеки, увеличилась в два раза к 2023 году по сравнению с 2022, сказано в тексте. Ранее в РФ рассказали о пользе от перехода на электронные аттестаты и дипломы. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила это тем, что в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат. Также она призвала отказаться от излишнего бумаготворчества, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство обсуждает возможность полного отказа от бумажных кассовых чеков в пользу электронных. Российский экологический оператор поддержал данную идею. Об этом рассказали в Минприроды. «Минприроды предложило обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. Совещание на эту тему прошло 13 марта. ФНС готова обсуждать инициативы, которые сокращают объем такой бумаги, если это не ущемляет прав покупателей, отметили в налоговой службе. В Российском экологическом операторе поддержали инициативу», — передает газета «Известия». Отмечается, что крупные ритейлеры активно переходят на электронные чеки, предлагая отказаться от бумажных в своих приложениях. В сетях «Пятерочка» и «Перекресток» доля потребителей, выбравших электронные чеки, увеличилась в два раза к 2023 году по сравнению с 2022, сказано в тексте. Ранее в РФ рассказали о пользе от перехода на электронные аттестаты и дипломы. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила это тем, что в последние годы все больше личной информации россиян переходит в цифровой формат. Также она призвала отказаться от излишнего бумаготворчества, пишет «Национальная служба новостей».