США начали накачивать своим оружием Польшу

США закрыли крупнейшую сделку по поставкам оружия в Польшу
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть оружия США поставит Польше в счет кредита Фото:

Президент США Джо Байден обещал предоставить Польше кредит на 2 млрд долларов на закупку американских вооружений. Это произошло после визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министр Дональда Туска в Вашингтон 12 марта. Об этом сообщили в Белом доме.

«Байден заявил о готовности поставить в страну 96 ударных вертолетов AH-64 Apache. Кредит позволит Варшаве получить оборудование, что еще больше „поддержит рабочие места в США“. Это углубит американо-польские отношения в области безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома, комментируя итоги визита руководителей Польши. Уточняется, что в этой ситуации Варшава становится главным европейским союзником США по НАТО.

Визит польских лидеров в США был приурочен к 25-й годовщине вступления Варшавы в НАТО. Дуда заявил, что минимальных расходов на оборону в 2% ВВП, к чему стремится НАТО, мало и им необходимо 3%.

Госдепартамент США также одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и оборудования к ним. Сумма сделки составит 150 млн долларов, пишет RT.

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Президент США Джо Байден обещал предоставить Польше кредит на 2 млрд долларов на закупку американских вооружений. Это произошло после визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министр Дональда Туска в Вашингтон 12 марта. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден заявил о готовности поставить в страну 96 ударных вертолетов AH-64 Apache. Кредит позволит Варшаве получить оборудование, что еще больше „поддержит рабочие места в США“. Это углубит американо-польские отношения в области безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома, комментируя итоги визита руководителей Польши. Уточняется, что в этой ситуации Варшава становится главным европейским союзником США по НАТО. Визит польских лидеров в США был приурочен к 25-й годовщине вступления Варшавы в НАТО. Дуда заявил, что минимальных расходов на оборону в 2% ВВП, к чему стремится НАТО, мало и им необходимо 3%. Госдепартамент США также одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и оборудования к ним. Сумма сделки составит 150 млн долларов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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