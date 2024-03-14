США начали накачивать своим оружием Польшу

США закрыли крупнейшую сделку по поставкам оружия в Польшу

14 марта 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Часть оружия США поставит Польше в счет кредита Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Президент США Джо Байден обещал предоставить Польше кредит на 2 млрд долларов на закупку американских вооружений. Это произошло после визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министр Дональда Туска в Вашингтон 12 марта. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден заявил о готовности поставить в страну 96 ударных вертолетов AH-64 Apache. Кредит позволит Варшаве получить оборудование, что еще больше „поддержит рабочие места в США“. Это углубит американо-польские отношения в области безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома , комментируя итоги визита руководителей Польши. Уточняется, что в этой ситуации Варшава становится главным европейским союзником США по НАТО. Визит польских лидеров в США был приурочен к 25-й годовщине вступления Варшавы в НАТО. Дуда заявил, что минимальных расходов на оборону в 2% ВВП, к чему стремится НАТО, мало и им необходимо 3%. Госдепартамент США также одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и оборудования к ним. Сумма сделки составит 150 млн долларов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден обещал предоставить Польше кредит на 2 млрд долларов на закупку американских вооружений. Это произошло после визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министр Дональда Туска в Вашингтон 12 марта. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден заявил о готовности поставить в страну 96 ударных вертолетов AH-64 Apache. Кредит позволит Варшаве получить оборудование, что еще больше „поддержит рабочие места в США“. Это углубит американо-польские отношения в области безопасности», — сообщает пресс-служба Белого дома, комментируя итоги визита руководителей Польши. Уточняется, что в этой ситуации Варшава становится главным европейским союзником США по НАТО. Визит польских лидеров в США был приурочен к 25-й годовщине вступления Варшавы в НАТО. Дуда заявил, что минимальных расходов на оборону в 2% ВВП, к чему стремится НАТО, мало и им необходимо 3%. Госдепартамент США также одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и оборудования к ним. Сумма сделки составит 150 млн долларов, пишет RT.