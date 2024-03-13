13 марта 2024

В Тюменской области подорожали однокомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Профсоюзная, дом 4а. Курган, квартира, лестничная площадка, лестничный проем
У тюменцев есть спрос на однокомнатные квартиры Фото:

В Тюменской области за год на 14% увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

«Наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья здесь пользуются однокомнатные квартиры. Их средний ценник в годовом выражении вырос на 14%, а именно с 4,2 до 4,8 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.

На вторичном рынке Тюмени в 2023 году взлетел спрос на однокомнатные квартиры. При этом повышенный интерес сказался и на повышении стоимости жилья такого формата. Аналитики «Авито Недвижимость» рассказали, что средняя цена на жилье такого типа увеличилась на 5%

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В Тюменской области за год на 14% увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «Наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья здесь пользуются однокомнатные квартиры. Их средний ценник в годовом выражении вырос на 14%, а именно с 4,2 до 4,8 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. На вторичном рынке Тюмени в 2023 году взлетел спрос на однокомнатные квартиры. При этом повышенный интерес сказался и на повышении стоимости жилья такого формата. Аналитики «Авито Недвижимость» рассказали, что средняя цена на жилье такого типа увеличилась на 5%
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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