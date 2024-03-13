В Тюменской области подорожали однокомнатные квартиры

В Тюменской области за год на 14% увеличилась стоимость на однокомнатные квартиры в сегменте вторичного жилья. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
«Наибольшим спросом в сегменте вторичного жилья здесь пользуются однокомнатные квартиры. Их средний ценник в годовом выражении вырос на 14%, а именно с 4,2 до 4,8 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.
На вторичном рынке Тюмени в 2023 году взлетел спрос на однокомнатные квартиры. При этом повышенный интерес сказался и на повышении стоимости жилья такого формата. Аналитики «Авито Недвижимость» рассказали, что средняя цена на жилье такого типа увеличилась на 5%
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