«Коммерсант» рассказал, что именно повредили дроны ВСУ на заводе в Рязани

«Коммерсант»: дроны ВСУ повредили на заводе в Рязани установки по переработке

14 марта 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Атака украинских беспилотников вывела из строя на заводе установки первичной переработки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Атака украинских беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» привела к пожару на двух установках первичной переработки. По данным источника, знакомого с производством, на них приходится 70% мощности завода. «В результате атаки ВСУ повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6), на которые приходится порядка 70% от общей мощности первичной переработки НПЗ. Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — передает Reuters, информацию подтверждает источник « Коммерсанта ». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-центр «Роснефти» по теме публикации. Ответ ожидается. Атака на производство была совершена утром 13 марта. По словам местных жителей, по территории завода удар нанесли три беспилотника. Аналогичные атаки зафиксированы в Ленинградской и Ростовской областях. Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность ко всем трем нападениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака украинских беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» привела к пожару на двух установках первичной переработки. По данным источника, знакомого с производством, на них приходится 70% мощности завода. «В результате атаки ВСУ повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6), на которые приходится порядка 70% от общей мощности первичной переработки НПЗ. Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — передает Reuters, информацию подтверждает источник «Коммерсанта». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-центр «Роснефти» по теме публикации. Ответ ожидается. Атака на производство была совершена утром 13 марта. По словам местных жителей, по территории завода удар нанесли три беспилотника. Аналогичные атаки зафиксированы в Ленинградской и Ростовской областях. Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность ко всем трем нападениям.