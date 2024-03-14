«Коммерсант» рассказал, что именно повредили дроны ВСУ на заводе в Рязани

«Коммерсант»: дроны ВСУ повредили на заводе в Рязани установки по переработке
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Атака украинских беспилотников вывела из строя на заводе установки первичной переработки Фото:

Атака украинских беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» привела к пожару на двух установках первичной переработки. По данным источника, знакомого с производством, на них приходится 70% мощности завода.

«В результате атаки ВСУ повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6), на которые приходится порядка 70% от общей мощности первичной переработки НПЗ. Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — передает Reuters, информацию подтверждает источник «Коммерсанта».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-центр «Роснефти» по теме публикации. Ответ ожидается.

Атака на производство была совершена утром 13 марта. По словам местных жителей, по территории завода удар нанесли три беспилотника. Аналогичные атаки зафиксированы в Ленинградской и Ростовской областях. Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность ко всем трем нападениям.

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Атака украинских беспилотников по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» привела к пожару на двух установках первичной переработки. По данным источника, знакомого с производством, на них приходится 70% мощности завода. «В результате атаки ВСУ повреждения получили две из четырех установок (АВТ-4 и АТ-6), на которые приходится порядка 70% от общей мощности первичной переработки НПЗ. Если восстановление займет длительное время, придется искать способ загрузки завода сырьем с других предприятий, чтобы сохранить объемы выпускаемой продукции», — передает Reuters, информацию подтверждает источник «Коммерсанта». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-центр «Роснефти» по теме публикации. Ответ ожидается. Атака на производство была совершена утром 13 марта. По словам местных жителей, по территории завода удар нанесли три беспилотника. Аналогичные атаки зафиксированы в Ленинградской и Ростовской областях. Служба безопасности Украины подтвердила свою причастность ко всем трем нападениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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