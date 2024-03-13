В Тюменской области назвали вакансии, где инвалидам платят от 150 тысяч рублей

HeadHunter: тюменским инвалидам-парикмахерам готовы платить от 150 тысяч рублей

14 марта 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Тюменским инвалидам предлагают работать парикмахерами в центре города Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени люди с инвалидностью могут получать более 150 тысяч рублей, работая парикмахерами, геодезистами и сотрудниками склада. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Тюмени парикмахер с инвалидностью может зарабатывать от 60 до 150 тысяч рублей. Сотрудник должен будет работать в центре города. У кандидата должен быть опыт работы от одного года. Кроме того, в городе нужен геодезист дорожного строительства. Опыт должен быть от одного года. Работа предлагается инвалидам с зарплатой от 150 тысяч рублей», — указано в объявлении. В Тюмени без опыта работы ищут сотрудника на склад в крупную торговую сеть. Вакансия доступна соискателям с инвалидностью. Зарплата от 84 до 126 тысяч рублей. В Тюменской области выросло количество вакансий с пометкой «доступно людям с инвалидностью». В пресс-службе HeadHunter рассказали, что интерес к этой категории у соискателей вырос в 1,8 раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени люди с инвалидностью могут получать более 150 тысяч рублей, работая парикмахерами, геодезистами и сотрудниками склада. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Тюмени парикмахер с инвалидностью может зарабатывать от 60 до 150 тысяч рублей. Сотрудник должен будет работать в центре города. У кандидата должен быть опыт работы от одного года. Кроме того, в городе нужен геодезист дорожного строительства. Опыт должен быть от одного года. Работа предлагается инвалидам с зарплатой от 150 тысяч рублей», — указано в объявлении. В Тюмени без опыта работы ищут сотрудника на склад в крупную торговую сеть. Вакансия доступна соискателям с инвалидностью. Зарплата от 84 до 126 тысяч рублей. В Тюменской области выросло количество вакансий с пометкой «доступно людям с инвалидностью». В пресс-службе HeadHunter рассказали, что интерес к этой категории у соискателей вырос в 1,8 раза.