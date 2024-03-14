Педиатр Бутрий покинул Россию: чем известен автор «Заметок детского врача»

Педиатр Сергей Бутрий уехал из России

14 марта 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Сергея Бутрия обвинили в возбуждении ненависти и унижении достоинства Фото: Телеграм канал «Заметки детского врача»/https://t.me/DrButriy Российский педиатр Сергей Бутрий, известный как автор блога «Заметки детского врача», покинул Россию вместе со своей семьей. Ранее он был арестован на десять суток по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. URA.RU в своем материале собрало всю известную информацию об этом человеке. Кто такой Сергей Бутрий Сергей Бутрий — российский педиатр, широко известный благодаря своим публикациям на тему детского здоровья и воспитания. Он автор популярного блога «Заметки детского врача», который в мессенджере Telegram насчитывает свыше 100 тысяч подписчиков, а в соцсети «ВКонтакте» больше 200 тысяч. В нем он освещает различные аспекты своей профессиональной деятельности, делится опытом и наблюдениями о детях и их здоровье. Бутрий известен тем, что в своих работах сочетает медицинские знания с гуманитарным подходом. Он обращает внимание не только на физическое, но и на психологическое состояние своих маленьких пациентов, а также на взаимоотношения в семье, которые могут влиять на развитие и благополучие ребенка. Его подход к лечению и воспитанию детей ценится за осознанность и акцент на профилактике заболеваний. За что арестовали детского врача Сергей Бутрий заявил, что основанием для его ареста стало интервью, которое он дал журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом). Суд признал, что в нем содержатся высказывания, унижающие достоинство группы лиц по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества». Бутрий сообщил, что во время отбывания наказания ему дали понять, что это может иметь дальнейшие последствия. Поэтому сразу после освобождения он со своей женой и сыном покинул Россию. По данным прокуратуры, педиатра арестовали по обвинению в возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства. Суд указал, что врач использовал стилистический прием аллюзии, чтобы представить российских врачей как жертв социального насилия. Бутрий также считает, что его арестовали из-за произнесенной им цитаты из песни музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). Что будет с пациентами В дальнейшем Бутрий планирует открыть дистанционные и очные консультации, а также заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. Он выразил благодарность за поддержку и призвал беречь себя и своих близких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский педиатр Сергей Бутрий, известный как автор блога «Заметки детского врача», покинул Россию вместе со своей семьей. Ранее он был арестован на десять суток по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. URA.RU в своем материале собрало всю известную информацию об этом человеке. Сергей Бутрий — российский педиатр, широко известный благодаря своим публикациям на тему детского здоровья и воспитания. Он автор популярного блога «Заметки детского врача», который в мессенджере Telegram насчитывает свыше 100 тысяч подписчиков, а в соцсети «ВКонтакте» больше 200 тысяч. В нем он освещает различные аспекты своей профессиональной деятельности, делится опытом и наблюдениями о детях и их здоровье. Бутрий известен тем, что в своих работах сочетает медицинские знания с гуманитарным подходом. Он обращает внимание не только на физическое, но и на психологическое состояние своих маленьких пациентов, а также на взаимоотношения в семье, которые могут влиять на развитие и благополучие ребенка. Его подход к лечению и воспитанию детей ценится за осознанность и акцент на профилактике заболеваний. Сергей Бутрий заявил, что основанием для его ареста стало интервью, которое он дал журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом). Суд признал, что в нем содержатся высказывания, унижающие достоинство группы лиц по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества». Бутрий сообщил, что во время отбывания наказания ему дали понять, что это может иметь дальнейшие последствия. Поэтому сразу после освобождения он со своей женой и сыном покинул Россию. По данным прокуратуры, педиатра арестовали по обвинению в возбуждении ненависти, вражды и унижении достоинства. Суд указал, что врач использовал стилистический прием аллюзии, чтобы представить российских врачей как жертв социального насилия. Бутрий также считает, что его арестовали из-за произнесенной им цитаты из песни музыканта Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). В дальнейшем Бутрий планирует открыть дистанционные и очные консультации, а также заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. Он выразил благодарность за поддержку и призвал беречь себя и своих близких.