Белгородскую и Курскую области атаковали 14 беспилотников за ночь

Минобороны РФ: ПВО сбили 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями

14 марта 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области БПЛА самолетного типа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)», — сообщается в ведомстве . Террористические атаки ВСУ пытались совершить с помощью БПЛА самолетного типа. Ранее в Белгородской области за сутки было повреждено более 120 домов от атак ВСУ. По заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадало 13 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)», — сообщается в ведомстве. Террористические атаки ВСУ пытались совершить с помощью БПЛА самолетного типа. Ранее в Белгородской области за сутки было повреждено более 120 домов от атак ВСУ. По заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадало 13 человек.