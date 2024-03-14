Белгородскую и Курскую области атаковали 14 беспилотников за ночь

ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области БПЛА самолетного типа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)», — сообщается в
Ранее в Белгородской области за сутки было повреждено более 120 домов от атак ВСУ. По заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадало 13 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.