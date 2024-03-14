Белгородскую и Курскую области атаковали 14 беспилотников за ночь

Минобороны РФ: ПВО сбили 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями
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ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области БПЛА самолетного типа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)», — сообщается в ведомстве. Террористические атаки ВСУ пытались совершить с помощью БПЛА самолетного типа.

Ранее в Белгородской области за сутки было повреждено более 120 домов от атак ВСУ. По заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадало 13 человек.

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За ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)», — сообщается в ведомстве. Террористические атаки ВСУ пытались совершить с помощью БПЛА самолетного типа. Ранее в Белгородской области за сутки было повреждено более 120 домов от атак ВСУ. По заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадало 13 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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