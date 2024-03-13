В Белгородской области за сутки от атак ВСУ повреждено более 120 домов

13 марта 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Количество пострадавших при обстреле достигло 13 человек Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены свыше 120 домов. Всего было ранено 13 человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. «Более 120 домов в Белгородской области повреждены за прошедшие сутки», — передает ТАСС слова Гладкова. В своем telegram-канале он отметил, что количество пострадавших достигло 13 человек. Ранее Гладков сообщил, что над всей территорией региона была объявлена ракетная опасность. Он попросил жителей не подходить к окнам и укрыться в помещении, где есть сплошные стены. Помимо прочего, в Шебекинском городском несколько населенных пунктов подверглись атаке со стороны украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены свыше 120 домов. Всего было ранено 13 человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. «Более 120 домов в Белгородской области повреждены за прошедшие сутки», — передает ТАСС слова Гладкова. В своем telegram-канале он отметил, что количество пострадавших достигло 13 человек. Ранее Гладков сообщил, что над всей территорией региона была объявлена ракетная опасность. Он попросил жителей не подходить к окнам и укрыться в помещении, где есть сплошные стены. Помимо прочего, в Шебекинском городском несколько населенных пунктов подверглись атаке со стороны украинской армии.