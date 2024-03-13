В Белгородской области за сутки от атак ВСУ повреждено более 120 домов

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Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, всу, рсзо,  stock
Количество пострадавших при обстреле достигло 13 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены свыше 120 домов. Всего было ранено 13 человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Более 120 домов в Белгородской области повреждены за прошедшие сутки», — передает ТАСС слова Гладкова. В своем telegram-канале он отметил, что количество пострадавших достигло 13 человек.

Ранее Гладков сообщил, что над всей территорией региона была объявлена ракетная опасность. Он попросил жителей не подходить к окнам и укрыться в помещении, где есть сплошные стены. Помимо прочего, в Шебекинском городском несколько населенных пунктов подверглись атаке со стороны украинской армии.

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За сутки в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ были повреждены свыше 120 домов. Всего было ранено 13 человек. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. «Более 120 домов в Белгородской области повреждены за прошедшие сутки», — передает ТАСС слова Гладкова. В своем telegram-канале он отметил, что количество пострадавших достигло 13 человек. Ранее Гладков сообщил, что над всей территорией региона была объявлена ракетная опасность. Он попросил жителей не подходить к окнам и укрыться в помещении, где есть сплошные стены. Помимо прочего, в Шебекинском городском несколько населенных пунктов подверглись атаке со стороны украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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