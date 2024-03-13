13 марта 2024

Челябинский ветеран труда после пожара живет без света. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, лампа, свет, темнота, светильник, ночник, вечер
Пенсионерке нужно помочь заменить электропроводку Фото:

Ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Дом в Челябинске на Новороссийской, 34А горел, потом его топило, и, в результате в нем вышла из строя электропроводка и пропал свет. Жить здесь стало не то что бы трудно — опасно, ведь в любой момент может случиться короткое замыкание», — рассказал URA.RU Рыжий.

Рыжий уточнил, что ОНФ уже на месте выяснил — пенсионерка боится за свою жизнь. После операции она ходит с тростью и в случае пожара не сможет оперативно покинуть дом. В ОНФ направили обращение главе Ленинского района с просьбой заменить пенсионерке электропроводку.

Ранее URA.RU сообщало о ребенке-инвалиде из Златоуста, который три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Семье предложили провести уникальный обмен жилья.

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Ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Дом в Челябинске на Новороссийской, 34А горел, потом его топило, и, в результате в нем вышла из строя электропроводка и пропал свет. Жить здесь стало не то что бы трудно — опасно, ведь в любой момент может случиться короткое замыкание», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий уточнил, что ОНФ уже на месте выяснил — пенсионерка боится за свою жизнь. После операции она ходит с тростью и в случае пожара не сможет оперативно покинуть дом. В ОНФ направили обращение главе Ленинского района с просьбой заменить пенсионерке электропроводку. Ранее URA.RU сообщало о ребенке-инвалиде из Златоуста, который три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Семье предложили провести уникальный обмен жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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