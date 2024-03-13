Челябинский ветеран труда после пожара живет без света. Видео

14 марта 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Пенсионерке нужно помочь заменить электропроводку Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Дом в Челябинске на Новороссийской, 34А горел, потом его топило, и, в результате в нем вышла из строя электропроводка и пропал свет. Жить здесь стало не то что бы трудно — опасно, ведь в любой момент может случиться короткое замыкание», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий уточнил, что ОНФ уже на месте выяснил — пенсионерка боится за свою жизнь. После операции она ходит с тростью и в случае пожара не сможет оперативно покинуть дом. В ОНФ направили обращение главе Ленинского района с просьбой заменить пенсионерке электропроводку. Ранее URA.RU сообщало о ребенке-инвалиде из Златоуста, который три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Семье предложили провести уникальный обмен жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Дом в Челябинске на Новороссийской, 34А горел, потом его топило, и, в результате в нем вышла из строя электропроводка и пропал свет. Жить здесь стало не то что бы трудно — опасно, ведь в любой момент может случиться короткое замыкание», — рассказал URA.RU Рыжий. Рыжий уточнил, что ОНФ уже на месте выяснил — пенсионерка боится за свою жизнь. После операции она ходит с тростью и в случае пожара не сможет оперативно покинуть дом. В ОНФ направили обращение главе Ленинского района с просьбой заменить пенсионерке электропроводку. Ранее URA.RU сообщало о ребенке-инвалиде из Златоуста, который три года не может выйти на улицу из-за отсутствия широких проемов, позволяющих проехать коляске. Семье предложили провести уникальный обмен жилья.