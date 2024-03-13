В ХМАО из-за потепления вводятся ограничения движения по автозимникам

В Октябрьском и Белоярском районах (ХМАО) из-за потепления вводятся ограничения движения по массе на зимниках. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Северавтодор».
«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха в Октябрьском и Белоярском районах с 17:00 15.03.2024 года будет установлено ограничение движения по массе на зимниках для транспортных средств свыше 5 тонн», — указано в посте. По данным синоптиков, к выходным температура поднимется до двух градусов.
Движение будет ограничено на следующих участках в Октябрьском районе: подъезд к селу Большой Атлым, участок от села Большой Камень до поселка Большие Леуши и от поселка Октябрьское — до села Большой Камень. В Белоярском районе ограничения вводятся на участке от города Белоярский до села Полноват.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ограничили движение грузовиков на зимниках. Причиной стало повышение температуры.
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