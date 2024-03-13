13 марта 2024

В ХМАО из-за потепления вводятся ограничения движения по автозимникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Движение разрешено автомобилям массой до пяти тонн Фото:

В Октябрьском и Белоярском районах (ХМАО) из-за потепления вводятся ограничения движения по массе на зимниках. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Северавтодор».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха в Октябрьском и Белоярском районах с 17:00 15.03.2024 года будет установлено ограничение движения по массе на зимниках для транспортных средств свыше 5 тонн», — указано в посте. По данным синоптиков, к выходным температура поднимется до двух градусов.

Движение будет ограничено на следующих участках в Октябрьском районе: подъезд к селу Большой Атлым, участок от села Большой Камень до поселка Большие Леуши и от поселка Октябрьское — до села Большой Камень. В Белоярском районе ограничения вводятся на участке от города Белоярский до села Полноват.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ограничили движение грузовиков на зимниках. Причиной стало повышение температуры.

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В Октябрьском и Белоярском районах (ХМАО) из-за потепления вводятся ограничения движения по массе на зимниках. Информация об этом была опубликована в telegram-канале «Северавтодор». «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха в Октябрьском и Белоярском районах с 17:00 15.03.2024 года будет установлено ограничение движения по массе на зимниках для транспортных средств свыше 5 тонн», — указано в посте. По данным синоптиков, к выходным температура поднимется до двух градусов. Движение будет ограничено на следующих участках в Октябрьском районе: подъезд к селу Большой Атлым, участок от села Большой Камень до поселка Большие Леуши и от поселка Октябрьское — до села Большой Камень. В Белоярском районе ограничения вводятся на участке от города Белоярский до села Полноват. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ограничили движение грузовиков на зимниках. Причиной стало повышение температуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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