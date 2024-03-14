В России заканчиваются легковые китайские автомобили

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Запасов легковых автомобилей из Китая хватит на два-три месяца реализации Фото:

На складах в России заканчиваются легковые китайские авто. Их запасы на конец февраля составляют почти 100 тысяч машин, согласно оценке «Газпромбанк Лизинг». В расчет брался топ-16 китайских марок.

«Проблема переизбытка складов китайских машин в РФ почти разрешилась: объемы стока пошли на спад. По оценке „Газпромбанк Лизинга“, запасы легковых автомобилей из Китая на конец февраля составляли почти 100 тыс. машин», — сообщает «Коммерсант». Сейчас легковых автомобилей хватит на два-три месяца реализации. Однако запасы грузовиков и спецтехники продолжают расти, ведь идет подготовка к строительному сезону.

Легковые автомобили заказывались еще осенью прошлого года. После произошло снижение спроса из-за увеличения ЦБ ключевой ставки и стоимости финансирования. Продавцы поддерживали продажи авто скидками и субсидиями на программы лизинга и автокредитования.

Повышенный спрос на китайские авто появился на фоне новой таможенной пошлины при ввозе авто из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Правительство РФ приняло решение доначислять таможенную пошлину при ввозе машины из ЕАЭС в случае ее занижения через утильсбор с 1 апреля 2024 года.

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На складах в России заканчиваются легковые китайские авто. Их запасы на конец февраля составляют почти 100 тысяч машин, согласно оценке «Газпромбанк Лизинг». В расчет брался топ-16 китайских марок. «Проблема переизбытка складов китайских машин в РФ почти разрешилась: объемы стока пошли на спад. По оценке „Газпромбанк Лизинга“, запасы легковых автомобилей из Китая на конец февраля составляли почти 100 тыс. машин», — сообщает «Коммерсант». Сейчас легковых автомобилей хватит на два-три месяца реализации. Однако запасы грузовиков и спецтехники продолжают расти, ведь идет подготовка к строительному сезону. Легковые автомобили заказывались еще осенью прошлого года. После произошло снижение спроса из-за увеличения ЦБ ключевой ставки и стоимости финансирования. Продавцы поддерживали продажи авто скидками и субсидиями на программы лизинга и автокредитования. Повышенный спрос на китайские авто появился на фоне новой таможенной пошлины при ввозе авто из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Правительство РФ приняло решение доначислять таможенную пошлину при ввозе машины из ЕАЭС в случае ее занижения через утильсбор с 1 апреля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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