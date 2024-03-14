Из-за атаки ВСУ в Белгородской области погиб мужчина и пострадали женщины

14 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ были сбиты российскими системами ПВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб водитель легкового авто. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о трех пострадавших. «В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине», — написал Гладков в Telegram . На место выехали бригады скорой помощи. Восемь украинских БПЛА были сбиты российскими системами ПВО, уточнил губернатор. В Белгороде зафиксированы повреждения двух частных домовладений и здания учреждения здравоохранения, где пробита кровля и повреждены этажи. Оперативные службы на месте продолжают работу и осуществляют подомовой обход. Всего за ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников над Белгородской областью и три над Курской. Ранее об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб водитель легкового авто. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о трех пострадавших. «В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине», — написал Гладков в Telegram. На место выехали бригады скорой помощи. Восемь украинских БПЛА были сбиты российскими системами ПВО, уточнил губернатор. В Белгороде зафиксированы повреждения двух частных домовладений и здания учреждения здравоохранения, где пробита кровля и повреждены этажи. Оперативные службы на месте продолжают работу и осуществляют подомовой обход. Всего за ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников над Белгородской областью и три над Курской. Ранее об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.