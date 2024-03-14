Из-за атаки ВСУ в Белгородской области погиб мужчина и пострадали женщины

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Беспилотники ВСУ были сбиты российскими системами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб водитель легкового авто. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о трех пострадавших.

«В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине», — написал Гладков в Telegram. На место выехали бригады скорой помощи. Восемь украинских БПЛА были сбиты российскими системами ПВО, уточнил губернатор.

В Белгороде зафиксированы повреждения двух частных домовладений и здания учреждения здравоохранения, где пробита кровля и повреждены этажи. Оперативные службы на месте продолжают работу и осуществляют подомовой обход.

Всего за ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников над Белгородской областью и три над Курской. Ранее об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб водитель легкового авто. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил о трех пострадавших. «В результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине», — написал Гладков в Telegram. На место выехали бригады скорой помощи. Восемь украинских БПЛА были сбиты российскими системами ПВО, уточнил губернатор. В Белгороде зафиксированы повреждения двух частных домовладений и здания учреждения здравоохранения, где пробита кровля и повреждены этажи. Оперативные службы на месте продолжают работу и осуществляют подомовой обход. Всего за ночь с 13 на 14 марта дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотников над Белгородской областью и три над Курской. Ранее об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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