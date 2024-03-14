URA.RU узнало, как ГУР Украины пыталось отравить российских бойцов через гумпомощь. Видео

ФСБ: украинские диверсанты должны были смешать яд с продуктами для бойцов РФ
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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, макароны, гумманитарная помощь
Диверсанты планировали отравить продукты для военных ВС РФ, заявили в ФСБ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты должны были смешать ядовитые вещества с продуктами питания и медицинскими препаратами, которые затем планировалось передать российским военнослужащим и жителям новых территорий под прикрытием гуманитарной помощи. Сотрудники ФСБ России раскрыли намерения боевиков и успешно задержали их. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в федеральной службе.

«По замыслу ГУР МОУ, диверсанты должны были смешивать яд с продуктами питания и медикаментами, которые, под видом гуманитарной помощи, планировалось передать военнослужащим российской армии и жителям новых территорий», — заявили в ФСБ. Там добавили, что гуманитарная помощь должна была попасть к месту назначения через волонтерский центр боевого подразделения «Батальон Эспаньола», которое активно участвует в спецоперации.

После проверки лояльности помощников представители украинской военной разведки передали им высокотоксичное химическое вещество. Кроме того, руководители СБУ поручили диверсантам арендовать гараж и оборудовать лабораторию. Правоохранители раскрыли эти планы и пресекли выполнение операции, заключили в ФСБ.

В Санкт-Петербурге была ликвидирована секретная ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация). Боевики задержаны. Их целью было отправить отравленную гуманитарную помощь российским военным в зоне спецоперации. Четверо жителей города, разделяющих радикальную идеологию, были членами этой группировки.

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Украинские диверсанты должны были смешать ядовитые вещества с продуктами питания и медицинскими препаратами, которые затем планировалось передать российским военнослужащим и жителям новых территорий под прикрытием гуманитарной помощи. Сотрудники ФСБ России раскрыли намерения боевиков и успешно задержали их. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в федеральной службе. «По замыслу ГУР МОУ, диверсанты должны были смешивать яд с продуктами питания и медикаментами, которые, под видом гуманитарной помощи, планировалось передать военнослужащим российской армии и жителям новых территорий», — заявили в ФСБ. Там добавили, что гуманитарная помощь должна была попасть к месту назначения через волонтерский центр боевого подразделения «Батальон Эспаньола», которое активно участвует в спецоперации. После проверки лояльности помощников представители украинской военной разведки передали им высокотоксичное химическое вещество. Кроме того, руководители СБУ поручили диверсантам арендовать гараж и оборудовать лабораторию. Правоохранители раскрыли эти планы и пресекли выполнение операции, заключили в ФСБ. В Санкт-Петербурге была ликвидирована секретная ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация). Боевики задержаны. Их целью было отправить отравленную гуманитарную помощь российским военным в зоне спецоперации. Четверо жителей города, разделяющих радикальную идеологию, были членами этой группировки.
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Ссылки по теме
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