В Кургане водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на иномарку, грозит штраф

Водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген», грозит штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану.
«В отношении водителя КАМАЗа будет составлен административный материал по ч.1 ст. 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Водитель обязан перед началом и во время движения контролировать крепление и перемещение груза во избежание его падения. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — сообщили в ГИБДД. В случае, если страховка не покроет нанесенный от падения плит ущерб, владелец автомобиля может в судебном порядке добиваться возмещения.
ДТП произошло 14 марта около 9 часов утра в 8-м микрорайоне Заозерного у дома №6. Водитель, управляя грозовым автомобилем КАМАЗ перевозил бетонные плиты. Груз был плохо зафиксирован, плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП автомобиль получил повреждения, пострадавших нет, уточнили в ГИБДД.
Ранее в сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки. В группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что девушка-владелец пострадавшего автомобиля успела завести его с брелка и шла по двору.
В Кургане бетонные плиты упали с КАМАЗа на припаркованный автомобиль
Фото: группа «АВАРКОМКУРГАН», «ВКонтакте», https://vk.com/avarkom.kurgan?w=wall-114005536_48306
Фото: группа «АВАРКОМКУРГАН», «ВКонтакте», https://vk.com/avarkom.kurgan?w=wall-114005536_48306
Водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген», грозит штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану. «В отношении водителя КАМАЗа будет составлен административный материал по ч.1 ст. 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Водитель обязан перед началом и во время движения контролировать крепление и перемещение груза во избежание его падения. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — сообщили в ГИБДД. В случае, если страховка не покроет нанесенный от падения плит ущерб, владелец автомобиля может в судебном порядке добиваться возмещения. ДТП произошло 14 марта около 9 часов утра в 8-м микрорайоне Заозерного у дома №6. Водитель, управляя грозовым автомобилем КАМАЗ перевозил бетонные плиты. Груз был плохо зафиксирован, плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП автомобиль получил повреждения, пострадавших нет, уточнили в ГИБДД. Ранее в сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки. В группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что девушка-владелец пострадавшего автомобиля успела завести его с брелка и шла по двору.