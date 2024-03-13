13 марта 2024

В Кургане водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на иномарку, грозит штраф

В Кургане оштрафуют водителя КАМАЗа, с которого бетонные блоки упали на иномарку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, скорость, грузовик, движение, весовой контроль, камаз, дорога, грузовой автомобиль, транспортный контроль
Водителю КАМАЗА, с которого груз упал на иномарку, грозит штраф — 500 рублей (фото из архива) Фото:

Водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген», грозит штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану.

«В отношении водителя КАМАЗа будет составлен административный материал по ч.1 ст. 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Водитель обязан перед началом и во время движения контролировать крепление и перемещение груза во избежание его падения. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — сообщили в ГИБДД. В случае, если страховка не покроет нанесенный от падения плит ущерб, владелец автомобиля может в судебном порядке добиваться возмещения.

ДТП произошло 14 марта около 9 часов утра в 8-м микрорайоне Заозерного у дома №6. Водитель, управляя грозовым автомобилем КАМАЗ перевозил бетонные плиты. Груз был плохо зафиксирован, плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП автомобиль получил повреждения, пострадавших нет, уточнили в ГИБДД.

Ранее в сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки. В группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что девушка-владелец пострадавшего автомобиля успела завести его с брелка и шла по двору.

В Кургане бетонные плиты упали с КАМАЗа на припаркованный автомобиль
В Кургане бетонные плиты упали с КАМАЗа на припаркованный автомобиль
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген», грозит штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану. «В отношении водителя КАМАЗа будет составлен административный материал по ч.1 ст. 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Водитель обязан перед началом и во время движения контролировать крепление и перемещение груза во избежание его падения. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — сообщили в ГИБДД. В случае, если страховка не покроет нанесенный от падения плит ущерб, владелец автомобиля может в судебном порядке добиваться возмещения. ДТП произошло 14 марта около 9 часов утра в 8-м микрорайоне Заозерного у дома №6. Водитель, управляя грозовым автомобилем КАМАЗ перевозил бетонные плиты. Груз был плохо зафиксирован, плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП автомобиль получил повреждения, пострадавших нет, уточнили в ГИБДД. Ранее в сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки. В группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что девушка-владелец пострадавшего автомобиля успела завести его с брелка и шла по двору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...