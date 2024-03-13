В Кургане водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на иномарку, грозит штраф

В Кургане оштрафуют водителя КАМАЗа, с которого бетонные блоки упали на иномарку

14 марта 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Водителю КАМАЗА, с которого груз упал на иномарку, грозит штраф — 500 рублей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген», грозит штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану. «В отношении водителя КАМАЗа будет составлен административный материал по ч.1 ст. 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Водитель обязан перед началом и во время движения контролировать крепление и перемещение груза во избежание его падения. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — сообщили в ГИБДД. В случае, если страховка не покроет нанесенный от падения плит ущерб, владелец автомобиля может в судебном порядке добиваться возмещения. ДТП произошло 14 марта около 9 часов утра в 8-м микрорайоне Заозерного у дома №6. Водитель, управляя грозовым автомобилем КАМАЗ перевозил бетонные плиты. Груз был плохо зафиксирован, плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП автомобиль получил повреждения, пострадавших нет, уточнили в ГИБДД. Ранее в сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки. В группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что девушка-владелец пострадавшего автомобиля успела завести его с брелка и шла по двору. В Кургане бетонные плиты упали с КАМАЗа на припаркованный автомобиль Фото: группа «АВАРКОМКУРГАН», «ВКонтакте», https://vk.com/avarkom.kurgan?w=wall-114005536_48306 Фото: группа «АВАРКОМКУРГАН», «ВКонтакте», https://vk.com/avarkom.kurgan?w=wall-114005536_48306 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителю КАМАЗа, с которого бетонные плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген», грозит штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану. «В отношении водителя КАМАЗа будет составлен административный материал по ч.1 ст. 12.21 за нарушение правил перевозки грузов. Водитель обязан перед началом и во время движения контролировать крепление и перемещение груза во избежание его падения. Водителю грозит штраф в размере 500 рублей», — сообщили в ГИБДД. В случае, если страховка не покроет нанесенный от падения плит ущерб, владелец автомобиля может в судебном порядке добиваться возмещения. ДТП произошло 14 марта около 9 часов утра в 8-м микрорайоне Заозерного у дома №6. Водитель, управляя грозовым автомобилем КАМАЗ перевозил бетонные плиты. Груз был плохо зафиксирован, плиты упали на припаркованный автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП автомобиль получил повреждения, пострадавших нет, уточнили в ГИБДД. Ранее в сети появилось видео, как в Кургане на припаркованный авто упали бетонные блоки. В группе «АВАРКОМКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что девушка-владелец пострадавшего автомобиля успела завести его с брелка и шла по двору.