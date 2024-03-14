Как в Челябинской области выиграть в викторине на выборах президента

Общее число призов для участников викторины в регионе составило 1950 подарков
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
На избирательных участках Челябинской области с 15 по 17 марта жителям будет доступно участие в викторине. По случаю президентских выборов среди челябинцев разыграют квартиры, автомобили и гаджеты. О всем, что нужно знать о розыгрыше — в материале URA.RU.
Что получат челябинские победители
- В Челябинске определили 313 призовых мест. В викторине разыграют три квартиры, десять автомобилей и 300 единиц техники, в числе которой ноутбуки, смартфоны и бытовые гаджеты.
- В Копейске жителям достанется два автомобиля и более 70 ценных призов. В числе бытовой техники: холодильники, телевизоры и стиральные машины.
- В Миассе главным подарком станет автомобиль LADA Vesta. В призовой фонд включили одну тысячу подарков. Как и в других городах жителям подарят бытовую технику, а также велосипеды, электросамокаты и iPhone.
- Для жителей Магнитогорска в качестве суперпризов представили однокомнатную квартиру и шесть LADA Granta. Для викторины также выделили 20 телевизоров, 50 смартфонов и 50 планшетов.
- В Кунашакском районе разыграют утюги, микроволновки, мясорубки, чайники, пылесосы и стиральные машины. В общей сложности жители получат более 100 призов, 30 из них — подписка на газету «Знамя труда», которая и проводит викторину.
- В Кыштыме для жителей подготовили 180 призов. В их число вошли бытовая техника, ноутбуки и смартфоны.
- В Брединском районе разыграют 160 сертификатов на пиццу. В качестве подарков также представлены холодильник, акустическая система, пылесос и телевизор.
Как принять участие в розыгрыше
- Участвовать в викторине можно в дни голосования, с 15 по 17 марта. В Челябинске волонтеры будут дежурить с 8:00 до 20:00 в белых футболках с красной надписью «Викторина», в Магнитогорске — с 8:00 до 18:00.
- Необходимо будет ответить на три вопроса на специальном бланке. Их можно получить у волонтеров при предъявлении паспорта.
- На бланке необходимо указать свои данные, а после передать отрывную часть волонтеру или опустить в специальный ящик. Другая часть остается у участника.
Условия участия отличаются в Кунашакском районе. Там в указанные даты необходимо разместить семейное фото на избирательном участке в сообществе газеты «Знамя труда».
Когда будут результаты конкурса
- В Челябинске обладателей подарков выберут в прямом эфире телеканала ОТВ 15, 16 и 19 марта
- В Копейске результаты будут подводиться с вечера 15 марта в прямом эфире местного телеканала КТВ
- В Миассе определят победителей 21 марта в 18:00 в прямом эфире группы Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» в социальной сети «ВКонтакте»
- В Магнитогорске итоги подведут 16 марта в 11:00 и 20:00, 17 и 18 марта в 20:00 в прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН».
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