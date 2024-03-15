В России выбирают президента: онлайн-трансляция

В регионах России стартовали выборы президента

Выборы закончатся 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В России стартовали выборы президента РФ. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главные события.

09:12 Участки для голосования открылись в еще нескольких регионов. Среди них: Удмуртия, Астраханская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.

09:10 Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании. Также свой голос отдал глава Тыва Владислав Ховалыг вместе с женой.

09:03 Глава Алтайского края Виктор Томенко также проголосовал на выборах. В регионе работает 1701 избирательный участок.

08:37 В 2024 году в РФ впервые проходят трехдневные выборы президента. Такой формат был утвержден ЦИК еще в декабре.

Фотографии с участков в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

08:32 За чистотой голосования в России будут следить наблюдатели из более чем 100 стран, рассказали газете «Известия» в ЦИК. В самой стране — 156 тысяч наблюдателей. Всего откроются 94 тысячи участков.

08:27 Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании вместе со своей семьей. По его словам, на участках большой поток людей.

08:01 Голосование началось в Свердловской области, ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Челябинской и Пермской областях. URA.RU ведет прямые трансляции из каждого региона. Также участки открылись в Уфе, Оренбурге и Кургане.

08:01 Свой голос отдал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что выборы президента — это главное политическое событие страны.

07:57 Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пришел на участок с семьей. В субъекте досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков.

07:50 Проголосовал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Это произошло перед началом рабочего дня. В своем telegram-канале он похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю.

07:27 Жители села Нутэпэльмен (Чукотский автономный округ) за два часа выборов показали 100% явку. Около 130 человек живут в населенном пункте. Об этом сообщил региональный избирком.

07:24 На открытии участка в Магадане проголосовал губернатор области Сергей Носов. Он отметил, что старт голосования получился активным.

07:22 Свои голоса отдали глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Забайкальского края, Александр Осипов, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Амурской области Василий Орлов.

07:15 Первые участки уже открылись на Дальнем Востоке и Чукотке. Также приступили к голосованию жители Хакасии, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также республик Алтай и Тува.