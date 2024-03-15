В России выбирают президента: онлайн-трансляция

В России стартовали выборы президента РФ. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главные события.
09:12 15.03.2024 Участки для голосования открылись в еще нескольких регионов. Среди них: Удмуртия, Астраханская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области.
09:10 15.03.2024 Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании. Также свой голос отдал глава Тыва Владислав Ховалыг вместе с женой.
09:03 15.03.2024 Глава Алтайского края Виктор Томенко также проголосовал на выборах. В регионе работает 1701 избирательный участок.
08:37 15.03.2024 В 2024 году в РФ впервые проходят трехдневные выборы президента. Такой формат был утвержден ЦИК еще в декабре.
08:32 15.03.2024 За чистотой голосования в России будут следить наблюдатели из более чем 100 стран, рассказали газете «Известия» в ЦИК. В самой стране — 156 тысяч наблюдателей. Всего откроются 94 тысячи участков.
08:27 15.03.2024 Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в голосовании вместе со своей семьей. По его словам, на участках большой поток людей.
08:01 15.03.2024 Голосование началось в Свердловской области, ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Челябинской и Пермской областях. URA.RU ведет прямые трансляции из каждого региона. Также участки открылись в Уфе, Оренбурге и Кургане.
08:01 15.03.2024 Свой голос отдал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что выборы президента — это главное политическое событие страны.
07:57 15.03.2024 Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пришел на участок с семьей. В субъекте досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков.
07:50 15.03.2024 Проголосовал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Это произошло перед началом рабочего дня. В своем telegram-канале он похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю.
07:27 15.03.2024 Жители села Нутэпэльмен (Чукотский автономный округ) за два часа выборов показали 100% явку. Около 130 человек живут в населенном пункте. Об этом сообщил региональный избирком.
07:24 15.03.2024 На открытии участка в Магадане проголосовал губернатор области Сергей Носов. Он отметил, что старт голосования получился активным.
07:22 15.03.2024 Свои голоса отдали глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Забайкальского края, Александр Осипов, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Амурской области Василий Орлов.
07:15 15.03.2024 Первые участки уже открылись на Дальнем Востоке и Чукотке. Также приступили к голосованию жители Хакасии, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также республик Алтай и Тува.
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