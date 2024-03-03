Челябинский комбинат Антипова предложили передать госкорпорации «Ростех»

04 марта 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Перенос производства ЧЭМК будет осуществляться за счет средств инвесторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Об этом заявили источники, знакомые с ходом обсуждения в профильных ведомствах Правительства РФ. «Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы „Ростеху“. Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору», — пишет РБК со ссылкой на источники. Обсуждаемая схема выглядит следующим образом: актив переведут на баланс Росимущества, потом передадут «Ростеху». После чего госкорпорация должна будет выбрать наиболее эффективного инвестора-партнера. «Ростех» сохранит за собой блокпакет в структуре собственности, который составит 25%. Перенос производства ЧЭМК будет осуществляться за счет средств инвесторов. Схема пока находится в стадии обсуждения, добавил источник. К переговорам об активах в качестве предполагаемых партнеров «Ростеха» привлечены уже несколько претендентов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. В этот же день Антипова, по информации ТАСС, задержали по делу о мошенничестве. Спустя два дня РИА Новости сообщило, что Антипов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу. URA.RU собрало сведения об одном из самых непубличных предпринимателей Челябинской области и России Антипове, чьи активы забирает государство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Об этом заявили источники, знакомые с ходом обсуждения в профильных ведомствах Правительства РФ. «Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы „Ростеху“. Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору», — пишет РБК со ссылкой на источники. Обсуждаемая схема выглядит следующим образом: актив переведут на баланс Росимущества, потом передадут «Ростеху». После чего госкорпорация должна будет выбрать наиболее эффективного инвестора-партнера. «Ростех» сохранит за собой блокпакет в структуре собственности, который составит 25%. Перенос производства ЧЭМК будет осуществляться за счет средств инвесторов. Схема пока находится в стадии обсуждения, добавил источник. К переговорам об активах в качестве предполагаемых партнеров «Ростеха» привлечены уже несколько претендентов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. В этот же день Антипова, по информации ТАСС, задержали по делу о мошенничестве. Спустя два дня РИА Новости сообщило, что Антипов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу. URA.RU собрало сведения об одном из самых непубличных предпринимателей Челябинской области и России Антипове, чьи активы забирает государство.