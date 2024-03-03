Челябинский комбинат Антипова предложили передать госкорпорации «Ростех»

Активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Об этом заявили источники, знакомые с ходом обсуждения в профильных ведомствах Правительства РФ.
«Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы „Ростеху“. Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору», — пишет РБК со ссылкой на источники.
Обсуждаемая схема выглядит следующим образом: актив переведут на баланс Росимущества, потом передадут «Ростеху». После чего госкорпорация должна будет выбрать наиболее эффективного инвестора-партнера. «Ростех» сохранит за собой блокпакет в структуре собственности, который составит 25%. Перенос производства ЧЭМК будет осуществляться за счет средств инвесторов. Схема пока находится в стадии обсуждения, добавил источник. К переговорам об активах в качестве предполагаемых партнеров «Ростеха» привлечены уже несколько претендентов.
Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. В этот же день Антипова, по информации ТАСС, задержали по делу о мошенничестве. Спустя два дня РИА Новости сообщило, что Антипов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу. URA.RU собрало сведения об одном из самых непубличных предпринимателей Челябинской области и России Антипове, чьи активы забирает государство.
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