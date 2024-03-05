05 марта 2024

Миллиардер Антипов оспорил решение суда о передаче акций ЧЭМК государству

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат, конверторная печь
Судебный спор о принадлежности ЧЭМК продолжается Фото:

Владелец ЧЭМК Юрий Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта. Кроме того, 5 и 6 марта в суд поступили ходатайства входящих в группу ЧЭМК АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене ранее принятых обеспечительных мер.

Заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается.

Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

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Владелец ЧЭМК Юрий Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта. Кроме того, 5 и 6 марта в суд поступили ходатайства входящих в группу ЧЭМК АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене ранее принятых обеспечительных мер. Заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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