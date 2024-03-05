Миллиардер Антипов оспорил решение суда о передаче акций ЧЭМК государству

06 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Судебный спор о принадлежности ЧЭМК продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец ЧЭМК Юрий Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта. Кроме того, 5 и 6 марта в суд поступили ходатайства входящих в группу ЧЭМК АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене ранее принятых обеспечительных мер. Заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец ЧЭМК Юрий Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта. Кроме того, 5 и 6 марта в суд поступили ходатайства входящих в группу ЧЭМК АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» об отмене ранее принятых обеспечительных мер. Заседания суда проходят в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в середине февраля поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в черте города и вынести его за пределы. Соответствующее решение было озвучено на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. 26 февраля акции промышленной группы ЧЭМК передали государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.