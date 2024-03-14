С какими проблемами столкнулись водители китайских авто зимой

«Авто.ру»: у 70% водителей не было претензий к китайским авто зимой

14 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Только 10% опрошенных считают, что китайские авто ломаются чаще других марок Фото: Илья Московец © URA.RU Доля машин китайских брендов на рынке в России с июня 2023 года составляет более 50% от общего числа авто. Примерно у 70% водителей нет претензий к китайским авто зимой. Исследование о том, как авто из Китая пережили российскую зиму эксклюзивно предоставил сервис для покупки и продажи транспорта Авто.ру. Опрос проводился по всех регионах России, участвовало 2659 владельцев иномарок. URA.RU рассказывает, с какими проблемами столкнулись водители китайских авто. «Авто.ру провел масштабное исследование эксплуатации китайских автомобилей в зимних условиях. По результатам опросов сервисных отделов дилерских центров и автовладельцев, более 70% опрошенных оценивают свой опыт владения китайским автомобилем как позитивный», — отмечает сервис для покупки и продажи транспорта. Там отмечают, что наиболее распространенной неисправностью стала разрядка аккумуляторной батареи. Наиболее частые поломки Наиболее частыми поломками в зимний период владельцы указывают разрядку аккумуляторов и проблемы с запуском двигателя из-за низких температур. «Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказала о поломках элементов механизма очистки стекол — щеток, трапеции, омывателя», — говорится в исследовании. Сами дилеры отмечают, что в 43% случаев владельцы китайских авто к ним обращаются с проблемами с сенсорными дисплеями. Следующими они отмечают проблемы запуска двигателя из-за холода и быструю разрядку аккумулятора. «Владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43%), не запускающимся двигателем из-за низких температур (30%) и быстрой разрядкой аккумулятора — 26%», — сообщает Авто.ру. Отмечается, что неполадки в равной степени частоты обращения приходятся на систему ABS и борткомпьютер (22%). Стоимость ремонта китайских авто отмечается, как довольно низкая. Почти половина опрошенных указали, что ремонт авто обходится в менее 20 тыс. рублей. «Половина дилеров (48%) ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 000 рублей. 35% респондентов определили средний чек от 20 до 50 000 рублей, а 13% — от 50 до 80 000 рублей», — отмечают исследователи. Оценка пользователей Только 20% опрошенных считают, что владельцы китайских иномарок посещают автосервисы немногим чаще, чем владельцы других брендов. «Почти треть опрошенных пользователей и дилеров (29%) уверены, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели иномарок из других стран. И 20% опрошенных считают, что владельцы китайских машин посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других брендов», — отмечают Авто.ру. меньше 10% считают, что китайские авто ломаются чаще других. Оценки машин за эту зиму в основном положительные. Среди 31% опрошенных отметили эксплуатацию китайских авто зимой на 5 баллов. «31% оценили эксплуатацию китайских авто зимой на 5, а 23% — на 3 балла. Лишь около 6% считают опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла)», — сообщается в исследовании. Улучшения автомобилей Самыми востребованными опциями отмечают электроподогрев рулевого колеса, автономный отопитель и высокий дорожный просвет. «Среди самых востребованных „зимних“ опций, респонденты хотят видеть на своих авто электроподогрев рулевого колеса (39%), автономный отопитель (32%), высокий дорожный просвет (29%) и аккумулятор увеличенной емкости (28%)», — отмечают исследователи. Респондентам также не хватает электроподогрева зеркал заднего вида, лобового стекла и электроподогрева сидений. Половина опрошенных диллеров считает, что в авто из Китая стоит доработать дворники, так как они часто замерзают зимой. Следующее, что беспокоит продавцов машин, это залипающие ручки дверей и долгий обогрев двигателя. Также 27% респондентов отмечают, что нужно утронить сбои бесключевого доступа в авто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доля машин китайских брендов на рынке в России с июня 2023 года составляет более 50% от общего числа авто. Примерно у 70% водителей нет претензий к китайским авто зимой. Исследование о том, как авто из Китая пережили российскую зиму эксклюзивно предоставил сервис для покупки и продажи транспорта Авто.ру. Опрос проводился по всех регионах России, участвовало 2659 владельцев иномарок. URA.RU рассказывает, с какими проблемами столкнулись водители китайских авто. «Авто.ру провел масштабное исследование эксплуатации китайских автомобилей в зимних условиях. По результатам опросов сервисных отделов дилерских центров и автовладельцев, более 70% опрошенных оценивают свой опыт владения китайским автомобилем как позитивный», — отмечает сервис для покупки и продажи транспорта. Там отмечают, что наиболее распространенной неисправностью стала разрядка аккумуляторной батареи. Наиболее частыми поломками в зимний период владельцы указывают разрядку аккумуляторов и проблемы с запуском двигателя из-за низких температур. «Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказала о поломках элементов механизма очистки стекол — щеток, трапеции, омывателя», — говорится в исследовании. Сами дилеры отмечают, что в 43% случаев владельцы китайских авто к ним обращаются с проблемами с сенсорными дисплеями. Следующими они отмечают проблемы запуска двигателя из-за холода и быструю разрядку аккумулятора. «Владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43%), не запускающимся двигателем из-за низких температур (30%) и быстрой разрядкой аккумулятора — 26%», — сообщает Авто.ру. Отмечается, что неполадки в равной степени частоты обращения приходятся на систему ABS и борткомпьютер (22%). Стоимость ремонта китайских авто отмечается, как довольно низкая. Почти половина опрошенных указали, что ремонт авто обходится в менее 20 тыс. рублей. «Половина дилеров (48%) ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 000 рублей. 35% респондентов определили средний чек от 20 до 50 000 рублей, а 13% — от 50 до 80 000 рублей», — отмечают исследователи. Только 20% опрошенных считают, что владельцы китайских иномарок посещают автосервисы немногим чаще, чем владельцы других брендов. «Почти треть опрошенных пользователей и дилеров (29%) уверены, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели иномарок из других стран. И 20% опрошенных считают, что владельцы китайских машин посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других брендов», — отмечают Авто.ру. меньше 10% считают, что китайские авто ломаются чаще других. Оценки машин за эту зиму в основном положительные. Среди 31% опрошенных отметили эксплуатацию китайских авто зимой на 5 баллов. «31% оценили эксплуатацию китайских авто зимой на 5, а 23% — на 3 балла. Лишь около 6% считают опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла)», — сообщается в исследовании. Самыми востребованными опциями отмечают электроподогрев рулевого колеса, автономный отопитель и высокий дорожный просвет. «Среди самых востребованных „зимних“ опций, респонденты хотят видеть на своих авто электроподогрев рулевого колеса (39%), автономный отопитель (32%), высокий дорожный просвет (29%) и аккумулятор увеличенной емкости (28%)», — отмечают исследователи. Респондентам также не хватает электроподогрева зеркал заднего вида, лобового стекла и электроподогрева сидений. Половина опрошенных диллеров считает, что в авто из Китая стоит доработать дворники, так как они часто замерзают зимой. Следующее, что беспокоит продавцов машин, это залипающие ручки дверей и долгий обогрев двигателя. Также 27% респондентов отмечают, что нужно утронить сбои бесключевого доступа в авто.