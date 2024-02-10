За незаконной рубкой леса в Свердловской области стали следить из космоса

В Свердловской области начали обследовать всю территорию лесных массивов региона с помощью космической съемки. Благодаря этому лесничие уже нашли первый случай незаконной рубки леса в 2024 году, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
«На первой поступившей в этом году карточке дешифрирования были выявлены признаки рубки деревьев без документов. Космоснимки сделаны на территории Верх-Нейвинского участкового лесничества. Выезд специалистов на место подтвердил нарушение законодательства», — приводит слова Мамонтова департамент информационной политики региона. Министр подчеркнул, что сейчас действиям арендатора участка леса дается правовая оценка.
Специалисты также используют возможности искусственного интеллекта во время анализа снимков. Благодаря подобной мере лесничества оптимизируют маршруты патрулирования лесов и тщательнее ищут нарушителей. Если вырубка проводится без надлежащих документов, то лесничие передают данные контрольно-надзорным органам.
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